Após todo o furacão “Sussexit”, como a imprensa britânica nomeou jocosamente a decisão do casal príncipe Harry e Meghan Markle de se afastar da posição de membros seniores da família real, é hora dos integrantes remanescentes colocarem o melhor sorriso no rosto e fazer o que a coroa fez de melhor nos últimos anos: passar a impressão de estabilidade.

Nesta quarta-feira (15), o duque e a duquesa de Cambridge visitaram a cidade de Bradford para o primeiro compromisso conjunto deles do ano. A parada número um aconteceu no edifício histórico da prefeitura, onde Príncipe William e Kate Middleton se reuniram com alguns jovens locais para saber um pouco mais da vida deles por lá.

Como era de se esperar, Kate apostou em uma produção um tanto austera e calcada nas peças hit do guarda-roupa dela nos últimos anos. Afinal, basta de polêmicas!

O belo casaco verde militar era Alexander McQueen, grife favorita da duquesa e já usada por ela dezenas de vezes, e, como a economia britânica já não é mais a potência de outrora, um singelo vestido estampado Zara foi a escolha da futura rainha consorte para arrematar o look.

A peça, que já está esgotada no comércio online, pode ser adquirida por menos de 16 libras (algo em torno de 86 reais) – em tempos nos quais a opinião pública questiona incessantemente os gastos da realeza, que é financiada pelo contribuinte, melhor não abusar, não é, mesmo que a marca em questão já tenha sido responsabilizada por utilizar trabalho escravo.

Bolsa croco Aspinal e saltos Gianvito Rossi complementaram a produção. Ah, ao final do compromisso, uma visita em um restaurante com inspiração paquistanesa: Kate até se aventurou em um milk-shake.