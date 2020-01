Fashionista real: os 8 looks inesquecíveis de Kate Middleton

Completando 38 anos nesta quinta-feira (9), Kate Middleton sabe deixar sua marca onde quer que vá. Com um estilo sóbrio e, por vezes romântico, a duquesa de Cambridge é, sem dúvidas, um ícone fashion, mesmo que não siga fervorosamente todas as tendências.

Ao longo dos anos, os looks dela conquistaram e inspiraram centenas de mulheres e não é difícil que peças usadas por ela se esgotem em questão de minutos. Em meio a tantos visuais marcantes, a equipe de CLAUDIA selecionou 8 de seus favoritos.

O primeiro

Ainda que o anel de safira que pertencera à Diana tenha roubado todas as atenções, não podemos negar que o vestido de seda escolhido por Kate para o anúncio do noivado também teve seu destaque. De seda, o modelo, à primeira vista simples, já dava pistas da elegância que se tornou a marca registrada da duquesa.

O grande dia

Mantido em segredo até o dia da cerimônia, o vestido de casamento foi desenhado por Sarah Burton, diretora-criativa da grife Alexander McQueen, e imediatamente se tornou um clássico no mundo das noivas. Com uma cauda de 2,7 metros e custando quase 500 mil dólares, o traje é até hoje referência e chegou a ser replicado por uma loja de fast fashion em uma versão mais acessível de 300 dólares.

Queridinho

Todos temos aquela peça favorita, que usaríamos sempre que possível. No caso de Kate, um de seus vestidos favoritos parece ser o modelo da estilista britânica Jenny Packham. A duquesa o usou pela primeira vez em 2012, no tapete vermelho de um jantar de gala. Seis anos depois, voltou a trajá-lo, dessa vez para uma premiação.

Combinação certeira

Ainda que tenha uma preferência clara por vestidos, vez ou outra Kate opta por calças. E, quando o faz, é óbvio que arrasa. Em outubro de 2019, ao participar de uma reunião sobre a biodiversidade do Reino Unido, ela surgiu com uma calça culotte verde oliva, que ornou perfeitamente com os tons de vinho da blusa e sapato escolhidos para completar o look.

Elegância no exterior

Durante tour recente pelo Paquistão, a duquesa esbanjou elegância trajando túnicas ou o Shalwar kameez, traje tradicional do sul da Ásia e da parte central do continente. Entre tantas variações, uma das mais memoráveis foi a combinação em tons de creme que ela escolheu para visitar a cidade de Lahore.

Ao trabalho

Logo após voltar ao Reino Unido, Kate compareceu a um evento de caridade vestindo um blazer xadrez e calça ameixa. Moderno e quase inusitado para o que estamos acostumados a vê-la usando, o look é perfeito para o guarda-roupa de trabalho.

Charme clássico

Ao dar o ar de sua graça na Royal Ascot, a mais tradicional corrida de cavalos britânica, Middleton foi uma das mais bem-vestidas do evento. Combinando renda macramê, tule e poás, o conjunto romântico e cheio de textura da grife Elie Saab é avaliado em aproximadamente 7.860 reais. O preço salgado, contudo, não impediu que as peças esgotassem em pouco tempo das lojas.

Reinvenção

Provando que não vê problema em repetir os looks e que é fã de Alexander McQueen, em 2019, Kate voltou a usar um modelito com o qual já havia comparecido ao BAFTA dois anos antes. Contudo, para a aparição mais recente, o vestido passou por algumas alterações, ganhando mangas delicadas que suavizaram o decote anterior.

