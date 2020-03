Os modelos de bolsa que serão tendência este ano

Costumamos sempre nos atentar às tendências de roupas e sapatos da estação, mas a verdade é a que as bolsas também estão se destacando nas passarelas das semanas de moda. Para 2020, algumas tendências antigas, como as maxi bolsas, prometem voltar e dividir espaço com novidades, como as alças de bambu.

Hobo

A bolsa hobo tem o formato de meia-lua e uma alça única mais longa (algumas vezes, ela também pode ser ajustável), que permite carregá-la nas mãos ou nos ombros. O modelo foi tendência no início dos anos 2000 e, depois de reaparecer nas passarelas, promete bombar este ano em vários tamanhos, materiais e texturas.

Alça de correntes

As correntes são tendência na moda este ano, seja nos acessórios, sapatos ou bolsas. Boa parte dos modelos de bolsas que estavam nas passarelas das últimas semanas de moda tinham uma pequena alça de corrente dourada ou prateada como um detalhe. Se quiser, é fácil personalizar as bolsas que já tem. Basta comprar a corrente que mais gostar – as mais grossas são as preferidas – e prendê-las na alça da bolsa.

Vários compartimentos

Os desfiles da Coach e da Staud trouxeram mais uma tendência para as bolsas de 2020. As modelos carregavam peças com vários compartimentos do lado de fora, o que facilita muito a organização para quem precisa levar muita coisa. Algumas das bolsas tinham bolsos menores que podem ser presos na peça. Outra opção é escolher duas bolsas menores e usá-las juntas.

Maxi bolsa

Elas nunca saíram de moda, mas é verdade que as bolsas enormes haviam sido deixadas um pouco de lado nos últimos anos, quando as bolsas menores ganharam força. Agora, as maxi bags devem voltar com força total. Com muito espaço, elas são ótimas opções para o dia a dia.

Alça de bambu

Os materiais inspirados em matérias-primas naturais também serão tendência, especialmente nas estações mais quentes. Nas passarelas, o destaque ficou para o bambu, que foi usado como alça para bolsas nos desfiles da Miu Miu, Gucci e Prada. O detalhe traz graça a bolsas básicas, além de um ar tropical para materiais mais pesados, como o couro.

Bolsa de ráfia

Também nas tendências de primavera e verão e seguindo a febre dos materiais naturais, as marcas investiram em bolsas de ráfia e crochê, que lembram até bolsas de praia.