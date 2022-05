Os looks das famosas brasileiras no Festival de Cannes 2022

O Festival de Cannes 2022 está a todo vapor – realizado neste ano entre os dias 17 e 28 de maio, ele vem exibindo diariamente os grandes destaques da sétima arte, com a presença de artistas renomados de todo o mundo. E as famosas brasileiras, como de costume, não ficaram de fora e brilharam em alguns dos tapetes vermelhos mais disputados do evento.

Como todos os anos, o festival acontece em Cannes, cidade turística da Riviera Francesa. Marina Ruy Barbosa – que exibiu um look rosa delicado e cheio de babados da marca Armani Privé – foi uma das celebridades brasileiras a marcarem presença, assim como as modelos Alessandra Ambrosio e Izabel Goulart. Veja os looks abaixo: