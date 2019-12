O fim de ano é sempre uma época corrida, né? Comemorações em família, confraternizações do trabalho, encontros com os amigos… são inúmeros os eventos que costumamos ir e escolher tantos looks pode ser difícil. Por isso, a CEO da grife Strass, Ana Paula Baptista, separou algumas dicas para tornar essa missão mais fácil. “Neste verão, aposte em produções com tecidos leves como laise, linhos e crepes lisos ou estampados para garantir looks fresquinhos, mas sem deixar a elegância e a sofisticação de lado”, diz.

Ana Paula também aposta no paetê como uma opção para quem gosta de um look mais glam. “Ele volta repaginado, com um ar moderno e versátil em modelos que podem ser usados tanto de dia quanto de noite, em vários momentos”, afirma.

Festa de família

Essa é uma das festas mais livres. Não há regras, depende de como for a confraternização da sua família, mas escolher looks mais confortáveis pode ser uma boa opção para curtir a comilança sem se preocupar. As cores fortes também combinam muito com a época festiva.

Festa da empresa

Se a confraternização for simples e durante o dia, não é necessário fazer produções muito elaboradas. Looks de linho e crepe poderão garantir um visual mais sofisticado sem ser exagerado. Por outro lado, se o evento for à noite, opte por cores mais marcantes e recortes diferentes para um visual moderno e, ao mesmo tempo, elegante. O macacão é uma ótima opção para quem quer variar os vestidos e saias.

Festa elegante

Seja da empresa, de família, Natal ou Ano Novo, as festas desse tipo pedem uma produção mais elaborada. Aposte em tecidos mais finos, como o paetê, e modelagens mais sofisticadas. O salto alto também é bem-vindo.

Reunião na casa de amigos

Para estar entre amigos e pessoas próximas, o look pode ser mais despojado. Modelos leves e coloridos vão combinar bem com o ambiente descontraído.

Festa na praia

Para aguentar o calor, priorize looks bem leves e soltinhos na praia. Se estiver cansada do branco no Réveillon, você pode apostar em cores vivas e fortes, que são a cara do verão.

Leia mais: Tendências de moda praia para o verão 2020

+ Alerta tendência! Como usar looks monocromáticos

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?