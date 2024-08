Os 9 atletas mais estilosos das Olimpíadas de 2024

As Olimpíadas de 2024 trouxeram a moda para o centro do jogo. Seja por acontecer em Paris, pelos debates sobre os uniformes da abertura ou pelos próprios atletas, essa indústria faz parte dos protagonistas dos Jogos Olímpicos.

Entre os competidores, algumas pessoas se destacaram por levar seu melhor estilo para dentro e fora das quadras. Abaixo, listamos os atletas mais estilosos desta edição.

Miho Nonaka

A japonesa Nonaka Miho chamou a atenção nas redes sociais por praticar a escalada com excelência. Mas não para aí: ela sabe o apelo de um bom visual e tem usado isso a seu favor. Não á toa, muda a cor do cabelo antes de cada grande competição e tem se diferenciado no mundo virtual por isso.

Alica Schmidt, Atletismo

Alica Schmidt ganhou influência nas redes sociais por sua inegável beleza e por seu talento para a corrida. Não demorou muito para que a velocista alemã fosse convidada a participar da indústria de moda.

Ela desfilou na passarela de outono/inverno da Boss, e tem um guarda-roupa que inclui desde conjuntos esportivos sob medida até peças de alfaiataria.

Shai Gilgeous-Alexander

Se a habilidade de Shai Gilgeous-Alexander rouba a atenção em competições de basquete, é fora da quadra que ele conquista o público por demonstrar seu lado fashion.

O canadense aposta em casacos longos, mistura de texturas e modelagens que se adequam perfeitamente ao seu corpo para mostrar sua aptidão também para a moda.

Tiffany Hayes

A atleta do Azerbaijão Tiffany Hayes não tem medo de criar uma paleta de cores singular ou de apostar em camadas e acessórios diversos para apresentar ao mundo seu estilo próprio e acentuar seu visual de forma única.

Tom Daley

Tom Daley é campeão olímpico – e também da moda. Desde que apareceu trabalhando em suas peças de crochê perto da piscina nos jogos anteriores, em Tóquio, o saltador britânico alegrou o mundo com sua competência para as manualidades. Seu guarda-roupa traz peças elegantes e com recortes diferentes dos convencionais, outras mais casuais e, claro, esportivas.

Rayssa Leal

Rayssa Leal conquistou os brasileiros por seu carisma, sua habilidade para o skate e, também, seu estilo. Aos 16 anos, ela se tornou a primeira brasileira embaixadora global da Louis Vuitton.

Rayssa também fez seu próprio tênis com a Nike, marca patrocinadora da skatista, e o calçado esgotou em 20 minutos de lançamento. A fadinha dá muito orgulho para o Brasil, né?

Naomi Osaka

Desde que Naomi Osaka acendeu a pira olímpica na edição de Tóquio 2020, seu nome ganhou popularidade em todo o mundo.

A tenista é uma das referências do tênis, mas também explora seu lado fashion em campanhas e no próprio dia a dia. Com penteados e tranças únicos, a atleta inclui estampas ousadas, tênis chamativos e acessórios especiais em seus looks.

Coco Gauff

Coco Gauff é tenista, mas suas influências ultrapassam o tenniscore. Com apenas 20 anos, sua moda esportiva abrange elementos da quadra e ela ganhou notoriedade na indústria por sua colaboração com a New Balace.

Ami Yuasa

Não há como negar: o breaking chega agora, mas certamente entrará com estilo. A história do esporte, que inicia nas Olimpíadas deste ano, em Paris, está intrinsicamente ligada ao streetwear e, por isso, suas atletas geralmente conseguem se expressar pela moda.

É o caso da japonesa Ami Yuasa, cujo guarda-roupa conta com uma variedade de moletons, tênis confortáveis ​​e muitos acessórios para a cabeça, de gorros a chapéus de crochê que ela mesma faz.

