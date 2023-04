É a mesma história todos os anos: o friozinho chega e deixamos de lado as peças de calor. Vestidos, saias e camisetas, entretanto, não precisam ser largados no guarda-roupa, eles podem compor looks quando combinados aos itens mais quentinhos. Não tem ideia de como fazer isso? A Claudia conversou com uma especialista e ainda trouxe inspirações de como usar peças de verão no outono. Vem com a gente!

Aposte na terceira peça

A sobreposição é a principal aposta para a estação, por equilibrar o conforto de um look quentinho com o estilo, enquanto possibilita que roupas características do verão tenham vida útil. As vantagens não param por aí: “A moda tem mostrado a importância e versatilidade das sobreposições. Além de ser elegante, tem o poder de multiplicar os looks que você já tem no guarda-roupa”, indica a consultora de moda Fabi Santos.

Croppeds sobre a camisa ou malha

Não é mais segredo que o cropped pode ser usado em dias frios aqui no Brasil. Inclusive, vesti-lo por cima de uma camisa é um excelente truque de styling para variar nas composições. Ao misturar estampas, o visual se torna ainda mais complexo e menos óbvio, ótimo para quem gosta de se diferenciar.

Outra opção é usar uma jaqueta por cima de um cropped feito de algum tecido mais quentinho, como a lã, moletom, tweed, tricô ou couro, o que garante que você não irá passar nenhum sufoco, como lembra a especialista.

Vestidos

O vestido comprado para suportar o calor não precisa esperar meses para ser usado novamente. Basta acrescentar algumas peças para conquistar o visual ideal desta estação. “No outono, os vestidos também são boas opções. A dica é usar com meia-calça, botas de cano baixo e coturnos. Em dias mais frios, aposte em terceiras peças, como jaquetas”, lembra Fabi. Para os mais amenos, apostar na combinação de vestido e bota pequena é mais uma possibilidade.

Continua após a publicidade

Meia-calça

Aquela meia-calça abandonada há tempos no seu guarda-roupa não precisa ficar parada: junto a vestidos, por exemplo, traz a elegância e o conforto pedidos no outono. A peça é uma excelente opção por permitir que as pessoas fiquem mais quentinhas mesmo usando roupas mais curtas.

Bermuda

Quem disse que shorts e bermudas não aparecem durante o outono? Eles podem sim estar em seu visual durante esta época do ano, o segredo é usar algo mais quente na parte de cima, sempre em busca do equilíbrio. Também vale combinar com coturnos e botas, que mantém os pés quentinhos.

Saia e regata

Queridinhas das mulheres em períodos quentes, as saias e regatas também são ótimas para dias frios! Assim como o vestido, a dica é preferir sobreposições quentinhas, que balanceiam a sua necessidade com seu estilo.