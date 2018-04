Xadrez “Príncipe de Gales” é a estampa do inverno. Inspire-se

O xadrez é uma estampa clássica e, por isso, estação ou outra aparece repaginado de alguma maneira. A padronagem da vez, que promete se destacar no outono e inverno, é chamada Príncipe de Gales. Apesar das recentes notícias envolvendo a Família Real, a relação da estampa com o nome remonta, na verdade, à Coroa Britânica do século 19.

Para aderir à tendência, separamos algumas inspirações:

Na calça

–

Acabe com a cara de escritório ao combinar esse tipo de xadrez com cores mais doces, caso do rosa claro, ou mais vibrantes – vermelhos e verdes, por exemplo. Se for do time dos neutros, aposte então em um bom salto ou em toques de verniz nos acessórios.

No blazer

–

Vale ainda trocar o blazer preto de sempre por ele na hora de misturar o seu jeans com camisa branca. A atualização é instantânea!