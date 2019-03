Alerta tendência: as snake prints são a nova oncinha

As estampas de oncinha viraram passado. Agora chegou o momento das snake prints, inspiradas nas peles das cobras. Mas pode ficar tranquila, os produtos não usam a pele de verdade, mas sim couro ecológico.

Para quem está em busca de um sapato ou um acessório para compor um look chique e que foge do comum, essa estampa é a ideal. Você pode optar por ter uma única peça com snake print, ou ter um visual completo com a mesma estampa.

A equipe de CLAUDIA reuniu alguns produtos que vão te ajudar a aderir a essa nova tendência. Confira:

Calçados

1. Mule Espadrille Joana Yolanda – Animal Print, OQVestir, R$ 193,90*

2. Tênis Ultralight S-Light Snake Neon, Schutz, R$ 320*

3. Mocassim Animal Print Snake, Arezzo, R$ 259,90*

4. Slip on S-High Snake, Schutz, R$ 340*

5. Sandália Nobuck Snake Nude, Capodarte, R$ 350*

Bolsas

1. Bolsa Couro Tiracolo Média Jullie Snake, Arezzo, R$ 599,90*

2. Bucket Castel Snake, Anacapri, R$ 179,90*

3. Shopping Maxi Snake, Schutz, R$ 990*

4. Bolsa Feminina Bucket P&B – Couro Python Vinho – UN, Corello, R$ 629,90*

*Preços consultados em março de 2019. Sujeito a alteração.

