Moda meia-estação: 5 peças versáteis para o outono

Frio pela manhã, calor durante a tarde e aquela queda brusca nos termômetros quando a noite começa a cair: quando chega a meia-estação, é preciso ser esperta com o look para conseguir lidar com todas essas mudanças sem prejudicar o conforto e, claro, o estilo. Para ajudar, a consultora de imagem e estilo Roze Motta (@rozemotta) e a estilista Lethicia Bronstein (@lethiciabronstein) revelam cinco peças versáteis para o outono que oferecem praticidade e vão te deixar pronta para lidar com as variações do clima.

Hora de tirar a jaqueta jeans do armário

A jaqueta jeans nunca sai de moda e ainda é considerada bastante versátil – isso porque não esquenta a ponto de incomodar no sol, mas é espessa o bastante para bloquear o vento. “A jaqueta jeans vai bem com exatamente tudo! Desde vestidos mais despojados a macacões longos e curtos. É uma peça versátil que certamente não pode faltar nessa estação”, destaca Roze Motta.

Retrô confortável: calça jeans balloon

Itens retrô estão pipocando nas ruas e na internet. Uma das saudosas é a calça jeans balloon que estourou entre os anos 1980 e 1990, um modelo bem acinturado com um recorte reto no quadril e que se ajusta de forma suave no tornozelo. “Por se ajustar dessa forma, a peça não fica tão justa no corpo e permite uma ventilação durante o uso. Ela pode ser usada com rasteirinha, tênis, bota. Na composição de cima do look combina com blusas mais soltas e leves no corpo”, indica Lethicia Bronstein.

Botando o tricô para jogo

As peças de tricô, além de terem um valor artesanal, são perfeitas para essa temporada. Ao mesmo tempo que protegem do frio, dependendo do estilo escolhido não esquentam tanto. “Ele vai bem quase que o ano todo, e agora no outono e inverno são super bem-vindos, né!? Existem as tramas mais fechadas, abertas, levinhas, e as bem pesadas para os dias mais gelados. A trend da vez para os dias mais frios é o vestido de tricot com bota, e para os dias que ficamos na dúvida se faz sol ou chuva a melhor aposta é uma blusa com tramas mais abertas e leves. Já a combinação perfeita vai desde um shorts ou calça aliados com um tênis da sua preferência”, conta Roze.

A versatilidade do lenço

No outono, o lenço pode ser seu melhor amigo, já que ele pode ser amarrado durante o dia – quando está calor – e colocado sobre os ombros ou pescoço quando a temperatura começar a cair.”Ele pode virar um cinto em uma peça mais solta no corpo, amarrado em laço na bolsa, no pulso, no cabelo, ou pode virar uma blusinha no corpo ou até ser usado da maneira tradicional como bandana, a sua criatividade no dia que manda”, orienta Motta.

Coturno hoje e sempre

Se você ainda está esperando aquele frio intenso para tirar seu coturno da sapateira, pode adiantar para já essa saída, porque o sapato combina com dias gelados e quentes. “O salto tratorado no coturno é o destaque da vez e o sapato vai bem com vestidos, calça, shorts, blazer oversized e além”, pontua Roze.

Viu o tanto de possibilidades que temos para curtir essa nova temporada? Para você aproveitar bem todas as trends, separamos algumas peças para usar a versatilidade a seu favor:

1- Lenço estampado, azul médio, Hering, R$29,99. Compre aqui.

2-Blusa de manga longa em tricot, Renner, R$59,90. Compre aqui.

3- Calça Balloon Jeans de cintura alta, Renner, R$99,90. Compre aqui.

4- Jaqueta jeans vintage, Amaro, R$279,90. Compre aqui.

5- Coturno preto, Dubuy, R$69,99. Compre aqui.