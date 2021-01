Kate Middleton quebrou regra da moda de inverno e pode criar tendência

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, e o príncipe William enviaram na segunda-feira, 25, uma mensagem para a equipe do NHS Tayside, o sistema de saúde escocês, agradecendo por todo o trabalho prestado até então e desejando felicidades na Burns Night, uma celebração escocesa que comemora o aniversário do compositor que dá nome a festividade. Além da aparição, o que chamou a atenção foi o visual de Kate, que abandonou as diretrizes da moda de inverno e o estilo clássico que comumente segue.

Aderindo a um vestido xadrez vermelho de Emilia Wickstead, do qual a duquesa também fez uso no almoço de Natal da Rainha no Palácio de Buckingham em 2019, Kate quebrou a regra da moda de inverno de evitar o uso de xadrez fora do mês de dezembro.

Pelo menos é o que o a equipe da revista People, considera. Brittany Talarico, editora de estilo sênior da revista, diz que é “uma regra de estilo não escrita que os xadrez tartan vermelhos são reservados para a temporada de férias.” Ela apontou também que “o visual de Kate parece mais ‘cartão de Natal’ e menos “Zoom de janeiro’ apropriado”. Entretanto, a editora aponta também que “regras de estilo são feitas para serem quebradas” e que a ousadia de Kate de usar este look fora de época pode iniciar uma revolução na moda.

Leva-se em consideração que Kate Middleton gosta de incorporar o tartan quando vai visitar a Escócia e é provável que a duquesa tenha escolhido esta estampa no vídeo que transmitiu a mensagem de agradecimento aos funcionários de saúde pela estampa estar intimamente associado com o país.