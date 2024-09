Malu Borges ostenta bolsa de luxo em formato de pão; saiba quanto custa

Dona de um estilo nada convencional, Malu Borges não tem medo do que é diferente. A prova disso é que ela adora apostar nos itens, digamos, mais questionáveis de algumas marcas. Dessa vez, por exemplo, foi a vez da bolsa baguete da Moschino. Veja!

Malu Borges faz unboxing de bolsa baguete de grife

“Bolsa ou Baguete? Os dois, por favor!”, brincou Malu na legenda do vídeo em que apresenta a nova aquisição. A compra é, surpreendentemente, uma bolsa em formato de pão.

Assinada pela Moschino, marca italiana conhecida por seus acessórios em formatos diferentes (se lembra da bolsa de pombo? É da marca), a peça alongada é tão grande que, de fato, comporta uma baguete dentro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MALU BORGES (@maluborgesm)

Com apenas um compartimento, fecho magnético oculto e estrutura rígida, o modelo está à venda no site Farfecth por R$ 11.537. Veja mais detalhes:

Continua após a publicidade

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Continua após a publicidade

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.