Estes são os 6 looks mais polêmicos do Emmy Awards 2024

O Emmy Awards 2024 aconteceu no último domingo (15), em Los Angeles, nos Estados Unidos, e não faltaram looks polêmicos no tapete vermelho. A grande premiação da televisão norte-americana contou com a presença de estrelas como Jennifer Aniston e Selena Gomez, mas algumas celebridades chamaram atenção do público de maneira negativa. Confira quem foram:

Devery Jacobs

A atriz da série de comédia Reservation Dogs, Devery Jacobs, optou por misturar terno e vestido de tule em uma única produção. O look maximalista não passou despercebido nas redes sociais.

Carrie Coon

Concorrendo ao prêmio de melhor atriz em série dramática por The Gilded Age, Carrie Coon escolheu um vestido da marca norte-americana Thom Browne. A peça, que mescla branco e cinza, dividiu a opinião do público.

Quinta Brunson

Quinta Brunson, indicada ao Emmy de melhor atriz de comédia por Abbott Elementary, vestiu um ousado modelo preto com laços, assinado por Georges Chakra.

Juno Temple

A atriz britânica, conhecida por papeis em filmes como Atonement e The Three Musketeers, chegou ao evento usando um vibrante laranja de Roberto Cavalli.

Emily Hampshire

A atriz canadense Emily Hampshire elegeu um Dolce & Gabbana para o Emmy Awards 2024. A calça de alfaiataria com o salto até se destacaram, mas foi o terno que realmente gerou burburinho.

Greta Lee

Greta Lee, que ganhou notoriedade com o filme em Past Lives, apareceu com um vestido branco da Loewe. O detalhe torcido no pescoço e o tecido de renda dividiram opiniões nas redes sociais.

