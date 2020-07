Looks monocromáticos com diferentes texturas são tendência neste inverno

A modelo Elen Santiago transformou sua varanda em cenário para este editorial de looks monocromáticos. A tendência é juntar tons próximos em visuais com uma única cor, mas com texturas diferentes e muitas camadas.

Jaqueta e calça, Amaro; camiseta, Lemon Basics; tênis, Converse Chuck Taylor.

Casaco, Tommy Hilfiger; top e saia, Laura Cangussu; óculos, Chloé para Marchon; tênis, Bensimon.

Casaqueto, Maria Pavan, no OQVestir; camiseta, Lemon Basics; saia, Carol Bassi; bolsa, Louis Vuitton; tênis, Converse Chuck 70.

Parka, Carol Bassi, no Shop2gether; blusa, Louis Vuitton; vestido, Amaro; tênis, Bensimon.

Produção executiva Barbara Cestaro/Modelo Elen Santiago (Mega)/Maquiagem Indianara Araújo