Looks inspirados na Princesa Diana para usar no dia a dia

A Princesa Diana deixou um legado no mundo e é um ícone até hoje – mesmo 26 anos após sua morte. A eterna Lady Di era muito influente no mundo da moda e beleza, dona de um estilo único. Ela se faz presente na temporada final de The Crown, que acompanha a vida dela fora da família real, marcando seus últimos anos de vida. Na série da Netflix, a atriz Elizabeth Debicki interpreta a princesa com muita maestria e os looks são parecidíssimos com os originais.

As roupas de Diana sintetizam o elegante e atemporal de uma maneira acessível. Ela sabia combinar peças clássicas e sofisticadas com toques modernos e, ao mesmo tempo, práticas. É possível reproduzir suas produções com certa facilidade, abaixo temos 4 inspirações de looks à lá Lady Di e diferentes formas de usar.

Princesa Diana e o oversized blazer

Lady Diana usavas muitas roupas oversized, entre camisas, moletons, jaquetas e blazers. Ela combinava com jeans, bikers, saias midi e mais, sempre criando um balanço, dando um toque moderno. Abaixo, temos um exemplo prático de blazer com bermuda.

O blazer é um grande coringa e vai com outras peças.

O esportivo casual de Lady Di

Ela desafiou as convenções da moda ao mesclar elementos esportivos e urbanos com itens mais tradicionais, como a bermuda biker com moletom.

Diana combinava com jaquetas de couro, college e mais, adicionando uma casualidade e ousadia ao seu estilo. Você pode combinar biker com camisas ou outras peças oversized, de camisetas aos suéteres.

Não deixe de apostar também em saias e outros elementos:

Jeans com jeans

Lady Diana ocasionalmente optava por usar jeans com jeans, criando um visual descontraído. Ela combinava diferentes tons e lavagens de jeans, ou mantinha o mesmo. Jeans com jeans é um clássico, não tem erro.

Camisa + jeans

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Princess Diana✨ (@princesssdianaa)

Diana também era fã de uns dos looks mais coringas: jeans e camisa. Incorporar camisas de botão ou blusas simples com jeans, traz um ar prático e também sofisticado. Você pode se inspirar com os camisões:

Ou pode substituir por outras peças, como t-shirts:

E então, bora se inspirar?