5 inspirações para fazer o seu moletom mais elegante

A chegada do inverno traz a necessidade de se aquecer confortavelmente, ao mesmo tempo que precisamos nos vestir de maneira elegante. Por isso, o moletom é rapidamente descartado, muitos pensam que é uma peça extremamente casual e impossível para criar composições estilosas para o trabalho ou uma reunião familiar. Mas o moletom tem se popularizado entre as blogueiras e elas têm dado um fashion show com todas suas composições! Então, nada mais justo do que elencarmos inspirações para você se render aos moletons de forma elegante, né? Veja só:

Moletom fashionista

Uma das maiores tendências no que se diz respeito aos moletons no mundo das blogueiras é estilizar o look com um elemento de couro, pode ser uma calça, uma jaqueta ou uma botinha. E é claro, não esqueça dos acessórios, óculos escuros ou bonés deixam o seu look muito mais moderno!

Casual Chic

Uma das maneiras de tirar a informalidade do moletom, é apostar em parear itens que destaquem sua elegância, desde o penteado até a calça, nos mínimos detalhes são de extrema importância. Pense em usar calças mais elegantes mas que ainda sejam casuais para um dia na cidade! Uma calça jeans mais larga na parte de baixo ou uma skinny jeans podem completar o seu look. Um coque baixo, mas alinhado com gel e pomadas está em alta e transmite mais formalidade por estar tão arrumado, tirando o foco do moletom.

Sobreposição

As sobreposições são a chave de um look bem chique e usar o moletom vai deixar sua composição mais moderna. Além disso, para o inverno é excelente pois além de tudo, o look te mantém aquecida. Você pode apostar em colocar uma jaqueta puffer por cima – que está bem em alta – ou, se você quer um look ainda mais elegante, você pode estilizar com um sobretudo ou um lindo blazer.

Estilo preppy

E é claro que o moletom também pode entrar no estilo preppy, inclusive faz composições lindíssimas! Primeiramente, você pode usar um moletom mais oversized, mas é importante que você não perca sua figura com ele. Você pode estilizar com uma blusa de colarinho por baixo e uma saia ou calça longa por baixo. O moletom também cai muito bem com saias plissadas, tanto as de comprimento mídi quanto as mais curtas, mas é claro, nessa temporada de frio, aposte em usar uma meia calça por baixo.

Alfaiataria

As peças de alfaiataria sempre conferem elegância ao look. Assim, um dos truques para tirar essa super formalidade do look é misturando a alfaiataria com peças de moletom. Você pode usar uma calça de moletom com blazer ou então, um casaco de moletom com uma calça de alfaiataria. Em qualquer uma dessas inspirações você fica elegante e quente, além de ser perfeita para usar no trabalho, por exemplo.