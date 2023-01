Inspirações de looks com sandália birken, a queridinha das famosas

A moda, quando consegue unir conforto e estilo, é quase mágica. E um exemplo disso é a sandália birken. Tem gente que torce o nariz, mas a verdade é que ela não só tem tudo a ver com o verão, como também pode ficar bastante interessante no look. Não acredita? Calma, que podemos probvar.

Também conhecidas como papetes, as sandálias birken são fáceis de usar com qualquer roupa e ainda garantem um look despojado, ótimo para dias quentes. As famosas Katie Holmes, Julianne Moore, Tracee Ellis Ross e Gwyneth Paltrow são fãs e podem te inspirar a usá-las.

Tracee Ellis Ross: sandálias birken com terno

Achou que essa sandália só funcionaria com roupas casuais? A atriz Tracee Ellis Ross mostrou que dá para ir além. Ross herdou o estilo da mãe, Diana Ross, e costuma entregar looks impecáveis. Abaixo, mais uma prova de que esse high-low entre alfaiataria e birken funciona, desta vez com Alexa Chung:

Julianne Moore joga no básico com muito estilo

Julianne Moore é possivelmente a maior fã de sandálias birken em Hollywood, ela possui diversos modelos. Faça frio ou calor, a atriz não deixa o calçado de lado. Assim como Tracee Ellis Ross, Moore usa com terninho, vestidos, calças cargo, jaquetas e em produções mais básicas. Chapéu, calça de alfaiataria, camiseta branca e uma birken é tudo que aquele passeio casual de verão precisa, não é?

Continua após a publicidade

Katie Holmes: lookinhos leves com birkens

Katie Holmes é como Julianne Moore, na maioria das vezes em que é fotografada no cotidiano, está com sandálias birken. Jeans, saias midi e vestidos são looks que combinam muito bem com o calçado, e que ela adora. Aqui, o look ficou leve e versátil com o vestidinho preto.

Gwyneth Paltrow: sandália birken com bermuda

Gwyneth Paltrow é outra seguidora do estilo birken e também usa com tudo, inclusive bermuda de alfaiataria. Já deu para perceber que essas peças ficam ótimas com as sandálias.

E temos mais inspirações além das famosas: