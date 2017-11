Look progressivo: transforme o visual do trabalho para a festa

Na correria do dia a dia, nem sempre é possível voltar para casa após o trabalho a fim de se arrumar para a balada. Mas isso não significa prejuízos ao look. Afinal, há estratégias capazes de transformar o visual do escritório em uma produção poderosa para a noite.

Vestidos…

… para o trabalho

Durante o dia, o vestido básico preto funciona com um par de sapatilhas que garantem conforto para os pés.

… para a festa

Depois de um dia inteiro de trabalho, o conforto permace com as sapatilhas e a elegância do vestido rendado é reforçada com um par de brincos com brilho e uma bolsa de tiracolo de couro.

Vestido de tela com renda, na Amaro. R$ 209,90*

Sapatilha Blume Lovely Preta, na Kanui. R$ 69,90*

Mini Bolsa em Couro Legítimo Preta, na Enluaze. R$ 199,00*

Brinco pêndulo preto, na Elo7. R$ 39,99*

Nude…

… para o trabalho

Se o seu ambiente de trabalho pede tons pastel, uma opção é vestir peças em cores com o branco, o rosa claro e o bege.

… para a festa

Porém, para a festa, os tons claros pedem destaque. Para realçá-los, contraste com cores vibrantes como o dourado e o vermelho, que podem ser aplicados aos acessórios e na maquiagem.

Saia Midi em Veludo Molhado Rosê, na C&A. R$ 45,99*

Camisa de Seda Estampa, na Amaro. R$359,90*

Batom Hidratante FPS 8 Aquarela Vermelho 45, na Natura. R$ 19,90*

Bracelete Geométrico Vazado Folheado em Ouro 18K, na Francisca Joias. R$ 79,90*

Maxi Brinco Folheado em Ouro 18K, na Francisca Joias. R$ 55*

Jeans…

… para o trabalho

Enquanto algumas empresas pedem roupas mais formais para os funcionários, outras permitem que vistam peças confortáveis – e por que não descoladas? – como o cropped e calça pantalona de cintura alta com fenda. A sandália preta com solado tratorado ajuda a arrematar o look.

… para a festa

Com o visual encaminhado para a festa, finalize-o com um colar longo e um casaco listrado felpudo para arrasar no pós-expediente.

Blusa Feminina Cropped Manga Curta, na Marisa. R$ 19,90

Calça Pantalona Fenda, na FarmRio. R$ 189*

Casaco em Retilínea Listrado com Pelinhos, na Renner. R$ 69,90*

Sandália Preta Salto Feminina Sandra, na Passarela. R$ 149,99*

Colar Longo Flechas Acabamento em Grafite, na CarolCambruzzi. R$ 118,50*

Flores…

… para o trabalho

Em dias que pedem roupas leves, aposte na combinação da regata branca de alça larga com saia florida e sandálias anabela em tom mel.

… para a festa

Se for preciso aproveitar o look anterior para a balada após o trabalho, complemente-o com uma jaqueta metalizada para trazer brilho e estilo ao visual. Se for do time das básicas, vale trocar por uma versão jeans.

Regata com pregas na gola, na BonPrix. R$ 39,90*

Saia Midi Estampada Floral Azul Claro, na C&A. R$ 99,90*

Espadrille Anabela Mel, na Arezzo. R$199,90*

Jaqueta Feminina Kingston, na Shop2gether. R$ 275,90*

Sapato ideal…

… para o trabalho

Se a sua empresa não abre mão de roupas formais, uma opção é apostar na tradicional calça flare, no scarpin de salto baixo e na camisa com ombro vazado.

… para a festa

Mas assim que as tarefas do dia chegarem ao fim, troque o scarpin pelo oxford prateado, deixe a formalidade de lado e arrase na pista de dança.

Calça Flare BUK Crepe Preta, na Dafiti. R$ 69,90*

Scarpin Vizzano Salto Médio Básico Preto, na Dafiti. R$ 69,90*

Camisa Preta Ombro Vazado, na OQVestir. R$ 698*

Sapato Oxford Feminino Prata Velho Via Marte, na Passarela. R$ 99,99*

*Preços pesquisados em novembro de 2017