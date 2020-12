Dúvidas para o look de Ano Novo? Inspire-se nas famosas!

2020 está na reta final e já é hora de pensar em um look para virada de ano. Muitas famílias estarão em casa na passagem do dia 31 para o dia primeiro, com os planos de viagem adiados para o próximo ano, seguindo as recomendações sanitárias por conta da pandemia. Mas nem tudo está perdido. Mesmo em casa com uma celebração mais intimista, você brilhar nessa virada e fazer da escolha da roupa e do make uma grande diversão.

Se você não tem ideia do que vestir, pode se inspirar nas famosas para compor seu look do Réveillon e garantir muito estilo nessa data tão esperada. Confira:

