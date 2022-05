“É incrível ver a evolução da diversidade no skate”, diz Lizzie Armanto

Ano passado, todos nós vibramos com a força interior a presença de mulheres skatistas nas Olimpíadas. Depois da visibilidade mundial, a modalidade ganhou mais espaço nas ruas e no coração de jovens meninas que, enfim, tiveram a quem se espelhar no sonho da prática. Corta para 2022 e mais um feito para a diversidade no skate: Lizzie Armanto lança seu primeiro tênis assinado em collab com a Vans. Para qualquer atleta, ter um sneaker com seu nome é um grande feito.

“Sou muito grata e honrada por essa oportunidade, palavras nunca vão fazer justiça ao sentimento que tenho”, conta a skatista californiana em entrevista à CLAUDIA. “É muito maluco, porque esse é o maior reconhecimento que você pode ter no skate. Ser um dos melhores não significa necessariamente que você terá um tênis seu. Esta oportunidade foi empolgante também porque a Vans é uma marca incrível que confiou e acreditou em mim.”

O The Lizzie (R$ 499,99), já disponível no Brasil, foi pensado a partir das necessidades específicas de formato, tamanho, cor, modelo, amortecimento e praticidade. Sem contar a consciência ambiental da skatista que guiou o uso de algodão orgânico, borracha natural, espuma de base biológica e camurça responsável do Leather Working Group. “Um dos maiores desafios do processo de design foi o cenário da pandemia. Não poder sentar em uma sala para sentir os materiais com toda a equipe foi uma luta. Mas, depois de um ano e meio no processo, foi uma loucura segurar as amostras em mãos”, comenta.

Continua após a publicidade

A inspiração para o modelo, segundo ela, veio do entendimento do que é um tênis funcional para quem pratica. “Eu sabia desde o início que queria criar um sneaker que atendesse um pé mais fino. Sempre tive esse problema, sentia que meu pé balançava com a maioria dos modelos disponíveis, e aí precisava amarrá-los super apertados. Agora, finalmente tenho um tênis que encaixa perfeitamente”, brinca. A versão em cano alto também esteve em mente desde o início, por ser o estilo preferido de Lizzie andar. “Acho que a parte mais difícil foi escolher os materiais. Eu queria garantir que o tênis fosse o mais sustentável possível, mas que também resistisse ao desgaste do skate. Me dá orgulho saber que o The Lizzie tem a certificação VR3 Checkerboard Globe”, diz ela sobre as características sustentáveis que foram acatadas pela marca. A colaboração também inclui uma coleção de roupas e acessórios que brincam com a estética irreverente e divertida de Lizzie.

Tanto orgulho não é para menos. Aos 29 anos, Lizzie Armanto é a primeira mulher a assinar um tênis com a Vans em 20 anos. “É incrível ver tantas mulheres e meninas andando de skate hoje em dia. Mais emocionante ainda é saber que a modalidade está evoluindo na diversidade e, agora, as pessoas têm outros exemplos como inspiração. Isso é importante para que a próxima geração leve o skate muito mais longe”, afirma.

Um conselho de atleta? “Não tenha medo de tentar. Todo mundo precisa começar de algum lugar. Todos nós já fomos a nova pessoa da pista, das ruas, do parque. Não se preocupe com isso, é para você se divertir e continuar andando.” Anotado, Lizzie!