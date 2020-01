Kate Middleton monta look P&B charmoso com pantacourt e camisa de poás

Não é novidade para ninguém que Kate Middleton é adepta das calças tipo pantacourt, aquelas de comprimento mídi e barra ampla, que por incrível que pareça aconteceram de verdade aqui no Brasil.

A Duquesa, que sempre nos presenteia com boas inspirações de moda, já provou que as calças casam perfeitamente com os tênis brancos, com lookinhos com referências náuticas e, agora, com camisas de estampas atemporais, como a padronagem de poás.

Veja também





Na última quinta (19), Kate fez uma visita à chamada Family Nurse Partnership (FNP), no sul de Londres, programa de visitas a domicílio criado para ajudar jovens mães de primeira viagem que têm menos de 24 anos. A Duquesa conversou com os responsáveis pela ação e também com algumas mulheres que são mães.

–

Para a ocasião, Kate elegeu as já citadas pantacourts pretas da Zara, de cintura alta, combinadas a uma camisa P&B de mangas compridas, com poás em tamanho discreto. Ela coordenou a montação com os sapatos Gianvito Rossi, de salto em bloco e bico fino.

–

E, claro, com esse cabelão – cada vez mais maravilhoso!

–

–

Tente encontrar um look ruim já usado por Kate Middleton e falhe miseravelmente.