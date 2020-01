Este look lindo da Priyanka Chopra vai fazer você querer usar poás AGORA

Poás são, assim como listras e estampa de onça, padronagens clássicas que dificilmente vão sair de moda. É claro que cada estampa tem seus momentos de brilhar mais ou menos no rol das tendências, mas existem algumas que são consideradas verdadeiros coringas capazes dar uma chacoalhada em qualquer look do dia mais basiquinho.

Priyanka Chopra, que desde seu casamento com Nick Jonas vem se mostrando uma fashionista para ficar de olho, na última terça (19) provou que as “bolinhas” nunca estiveram tão em alta.

Ela apareceu pelas ruas de Nova York a bordo de um look lindíssimo, em uma mistura de poás e transparência. Priyanka, que na ocasião estava a caminho do programa de entrevistas “Watch What Happens Live with Andy Cohen”, apostou na combinação de saia mídi e blusa de mangas compridas com detalhes em babados, ambas da grife italiana Philosophy di Lorenzo Serafini (uma das escolhidas por Bruna Marquezine para o tapete vermelho de Cannes, no ano passado).

Por baixo das peças, que juntas davam a ideia de vestido, ela usou o que parece ser um body preto e liso, com alças fininhas.

A atriz arrematou o visual com sapatos de salto e detalhes em laço, assinados por Christian Louboutin, além de joias Chopard e uma bolsinha quadrada de mão da marca Medea.

Ah! Vamos enaltecer também o coquinho charmoso no alto da cabeça e franja solta, obra do cabeleireiro Moiz Alladina.

Arrasou!