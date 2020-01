Kate Middleton, mais uma vez, usou um look lindinho e superfácil de copiar

A última quinta-feira (8) foi agitada para a família real britânica, tudo por conta da regata beneficente King’s Cup, competição de barcos inaugurada oficialmente neste 2019. Kate Middleton e Príncipe William competiram em embarcações diferentes, e Kate acabou na última colocação, ganhando uma colher de pau gigante como prêmio de consolação (a gente explicou melhor aqui).

Além disso, fomos agraciadas com imagens fofíssimas do Príncipe George banguela e com chapéu de marinheiro, e da Princesa Charlotte bem afrontosinha como sempre, mostrando a língua para geral.

Antes da prova acontecer, entretanto, Kate desfilou com um look lindinho, bem relax e, como sempre, superfácil de copiar.

Ela combinou uma blusa listrada colorida da Sandro Paris (já esgotada no site oficial da marca), com babados nas mangas e na barra, com uma calça tipo pantacourt marinho de cintura alta, enfeitada com botões dourados. A calça, inclusive, foi usada por ela em maio deste ano, quando a Duquesa anunciou a data oficial da King’s Cup.

Completando o lookinho informal, os tênis brancos Superga, uma de suas marcas registradas e item favorito dela para produções casuais. Sem falar desse cabelo maravilhoso e cheio de volume, né?

Para que você “roube” tranquilamente o look de Kate, te mostramos a seguir onde encontrar peças similares às usadas por ela: