Com blusa listrada, Kate Middleton monta look charmoso e fácil de copiar

Os mais novos ~ titios da realeza britânica, também conhecidos como Príncipe William e Kate Middleton, fizeram, nesta terça (7), a primeira aparição pública desde o nascimento do bebê de Meghan e Harry.

Pela manhã, o casal compareceu a um evento realizado no sudeste de Londres, para anunciar a data da ‘King’s Cup’, uma competição de barcos que tem como objetivo principal arrecadar fundos para algumas das instituições de caridade das quais o Duque e a Duquesa são patronos.

Durante a ocasião, Kate, que costuma mandar bem tanto nas produções de gala quanto nos looks do dia, escolheu um visual que obedecia ao tema náutico e era tão charmoso quanto fácil de copiar – a gente jura!

Seguindo a paleta navy em uma proposta meio marinheira moderna, o combo era formado por uma blusa clássica de mangas compridas e listras horizontais em preto e branco, da marca inglesa Breton Shirt Co + calça marinho de cintura alta com botões no cós e barra ampla, da londrina L.K.Bennett.

Os sapatos de bico fino e salto quadrado, também em azul, e a clutch vermelha retangular, que deixou a escolha final ainda mais interessante, eram assinados pela Emmy London e completaram o look.

Para tirar o visual de Kate da pastinha de inspirações e trazê-lo à realidade, basta investir em uma boa camisa, blusa ou camiseta listrada – peças com a estampa, principalmente em p&b, nunca saem de moda e são facilmente encontradas em lojas de departamento, e-commerces e brechós – e variar os complementos. Se quiser deixar o look menos ‘sério’, troque a calça em alfaiataria por jeans escuros, e os saltos por tênis. Já o vermelho da bolsa também pode ser incorporado na cor do batom ou por meio de outros acessórios, como brincos, colares e até um lencinho no pescoço.

Veja onde encontrar peças similares às usadas por Kate:

Blusa gola alta listrada, R$ 129,90 – à venda na AMARO

Calça Culotte de cintura alta, R$ 179 – à venda na Zara Brasil

Scarpin de couro Shoestock, R$ 229,90 – à venda na Zattini

Clutch de couro Jorge Bischoff, R$ 189,99 – à venda na Dafiti