Juliette e sua mãe estrelam campanha de Anacapri

Juliette, ao lado de sua mãe, Fátima Freire, fotografou a campanha de dia das mães da Anacapri, que está disponível a partir desta quarta-feira (19). A cantora se tornou embaixadora da marca em 2022, mas usava os sapatos desde quando trabalhava como maquiadora. A relação da sua mãe com a Anacapri, por outro lado, começou quando a filha entrou no maior reality do Brasil, o Big Brother, e ela ganhou um tênis que mudava de cor ao ser exposto à luz solar, cena que logo viralizou nas redes sociais por ficar emocionada com o presente.

A artista busca trabalhos e marcas com as quais se identifica e acredita nos valores, e não imaginava chegar onde está. “É um sentimento de gratidão muito grande! Eu sempre me emociono quando paro para pensar naquela Juliette de antes, ela nunca imaginaria que tudo isso pudesse acontecer, é um verdadeiro sonho”, afirma Juliette em exclusiva à CLAUDIA.

A coleção pretende agradar das filhas até as mães, seja em relação aos sapatos ou acessórios. A ex-BBB, por exemplo, gosta de botas, mocassins e de saltos; dona Fátima, por outro lado, prefere as rasteirinhas. Há espaço para os dois mundos aqui! Com cores elegantes, como marrom e off-white, além do tradicional preto, que aparece em opções modernas, a marca assume sofisticação em seus modelos.

Feliz, orgulhosa e emocionada, ela conta que o maior desafio desse trabalho foi segurar a empolgação das duas. “A gente está amando toda essa experiência e cada momento é especial do seu jeito. Passamos mais tempo juntas e, acima de tudo, nos divertindo”, completa. E ela não deixa de reconhecer a importância do Big Brother em sua vida: “O BBB abriu portas pra mim que eu nunca iria imaginar. Foi a experiência mais doida e incrível da minha vida”.

Cantar, estar nas redes sociais e participar de campanhas publicitárias expõe a artista aos haters e à cultura da internet tóxica, mas ela busca autoconhecimento na terapia e se fortalece em pessoas que ama e na fé. “Não me sinto sobrecarregada, me sinto muito grata por ter trabalhado e por ter conquistado tudo o que eu conquistei. Se estou aqui hoje, é por causa do meu trabalho, então busco focar nas coisas boas e positivas”, termina. A campanha, ao lado de sua mãe, parece um desses pontos positivos em sua vida.