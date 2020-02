Iódice e Blue Bird Shoes desenvolvem sapatos exclusivos

Paula Proushan, Michelle Lima, Valdemar Iodice e Fernanda Buschmann /Foto: Divulgação

Mais uma parceria no cenário fashion. Desta vez, entre a Iódice e a Blue Bird Shoes. Juntas, as grifes apresentam cinco modelos de loafers (dois levam a assinatura da Iódice e, os outros três, da Blue Bird Shoes), que serão lançados neste sábado, 5 de outubro, na loja da Iódice, no Jardins, em São Paulo, com a presença de Sophia Alckmin e Katharina Tuch, claro, já confirmaram presença no evento.