8 looks para te inspirar a usar shorts e bermudas de alfaiataria

Roupas que tradicionalmente faziam parte de um visual de “escritório” aos poucos estão perdendo essa exclusividade. Peças de alfaiataria compõem também produções casuais, e bermudas e shorts, especialmente, são boas opções para o clima brasileiro, que é predominantemente quente.

Dependendo do comprimento e da composição, são itens que podem ser usados para trabalhar, mas que não deixam de te manter estilosa durante as ocasiões casuais. Independente do seu estilo, estamos falando de roupas bem democráticas e versáteis. Abaixo temos 8 inspirações de como usar shorts e bermuda de alfaiataria, do mais básico ao fashionista.

Casual, mas sem perder o estilo

O poder de uma camisa branca não deve ser subestimado. É um item prático e, ao mesmo tempo, bastante elegante. Vista com uma bermuda com um corte clássico, e você estará preparada para qualquer situação. Essa combinação também pode ser mais despojada:

Monocromático e simples

Quando pensamos em produções monocromáticas, peças pretas costumam pipocar em nossa mente. Estamos aqui para confundir com uma opção all white, na vibe do branco nada básico. Um look confortável e bem estiloso.

Bermuda de alfaiataria com top e blazer

Está calor e você vai a um evento social? Uma bermuda de alfaiataria pode compor um look cheio de classe e, ainda assim, com um toque moderno, com um blazer, saltos, top e bons acessórios.

Conjuntos de alfaiataria

Conjuntinhos estão em alta e chamam mais atenção – de acordo com a estampa e cor. Usando o exemplo da imagem acima, se você estiver usando um top ou um decotão, o blazer e a bermuda de cintura alta criam um ótimo balançado, deixando o look elegante. Invista também em conjuntos com outras modelagens, indo além dos terninhos: