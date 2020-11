Gucci lança série de curtas-metragens para apresentar nova coleção

No lugar de passarelas, cenários triviais como uma casa, um café e um brechó são os palcos onde circulam as peças da nova coleção primavera-verão da Gucci. Para esta temporada, Alessandro Michele, diretor criativo da grife, se uniu ao premiado cineasta Gus Van Sant para criar um filme fashion, contornando assim as barreiras impostas pela pandemia.

A ideia não é exatamente inédita: com o coronavírus exigindo a reinvenção de formatos já consolidados, a Dior já havia apostado, em julho, no formato cinematográfico para apresentar sua coleção de outono-inverno de alta costura.

Mas a Gucci inova ao criar seu primeiro festival de moda e cinema, o GucciFest. Realizado entre 16 e 22 de novembro, o evento digital contou com criações de um grupo de designers promissores convidados por Michele, além da participação de celebridades como Harry Styles, Florence Welch, Billie Eilish e Lu Han.

Dividido em sete partes, o filme Ouverture of Something That Never Ended (Abertura de algo que nunca acabou, em tradução livre) retrata a rotina da personagem Silvia, interpretada pela italiana Silvia Calderoni, enquanto ela perambula por Roma. Desconexa e com toques de surrealismo, a narrativa compartilha da excentricidade própria das coleções da grife.

E, por falar em coleção, a primavera-verão de Alessandro Michele mais uma vez não se limita, trazendo de tudo um pouco. Não faltam volumes, estampas. muitas, muitas sobreposições com pegada anos 1970 e modelagens genderless estão entre as tendências de moda. Em julho, afinal, foi inaugurada a Gucci MX, uma seção no site da marca dedicada exclusivamente para roupas de gênero neutro.

Em maio, Alessandro Michele já havia anunciado que a Gucci já não mais se prenderia à sazonalidade dos desfiles tradicionais e, seguindo novos rumos, passaria a compartilhar capítulos de sua história apenas duas vezes por ano.

“Capítulos irregulares, alegres e absolutamente livres, que serão escritos combinando regras e gêneros, alimentando-se de novos espaços, códigos linguísticos e plataformas de comunicação”, dizia o comunicado.

Todos os looks, vídeos e detalhes dos bastidores estão disponíveis no site do festival e também no canal do YouTube da marca.

