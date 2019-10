Saiba qual é o estilo de blusa queridinho de Kate Middleton

Kate Middleton já é conhecida por seus looks clássicos e elegantes. Entre suas peças preferidas estão as blusas de gola alta, que sempre repete em vários tipos de evento. Segundo a stylist Susie Hasler para o site Femail, a duquesa já foi vista com esse tipo de blusa sete vezes esse ano, inclusive na última sexta-feira (11) durante uma visita ao Museu de História Natural de Londres.

“A beleza da gola alta é que ela pode ser usada de vários jeitos diferentes – com jeans, com calça culotte e até embaixo de vestidos ou macacões mais arrumados”, explica Susie.

Segundo a stylist, além da elegância e da versatilidade da peça, Kate provavelmente gosta tanto desse tipo de blusa porque é confortável e o decote mais fechado permite que a duquesa realize todos os tipos de atividade sem se preocupar com “mostrar demais”, como poderia acontecer com uma gola redonda ou gola V.

Confira alguns dos looks de Kate Middleton com sua peça queridinha:

Veja onde encontrar opções de blusas parecidas com as de Kate:

1- Suéter com gola alta azul, Zara, R$ 119*

2- Blusa com gola alta, Renner, R$ 99,90

3- Suéter basic com detalhe lateral, Amaro, R$ 179,90*

4- Blusão básico rosa, Renner, R$ 79,90*

*Preços consultados em outubro/2019. Sujeitos à alteração

