Kate Middleton fez terapia com irmão para ajudá-lo a combater depressão

A duquesa de Cambridge, Kate Middleton, participou de sessões de terapia com o irmão caçula, James Middleton, para ajudá-lo a combater a depressão. A informação foi revelada pelo próprio James, em uma longa e aberta entrevista ao jornal britânico The Telegraph. “A verdade é, não importa a experiência que cada um tem, falar com sua família é sempre mais difícil. Sua interação com sua família é diferente da que você tem com seus amigos”, revelou ao jornal. “Nós somos muito unidos e isso é um desafio. E me lembro de sentir que deveria dizer para eles ‘eu vou melhorar, mas isso é um processo e leva tempo para se recuperar'”, comentou.

Não perca o que está bombando nas redes sociais

Além da depressão, James diz que sempre lutou contra a dislexia e a Síndrome de Deficiência de Atenção e que há um ano e meio chegou à sua pior fase. Ele se afastou da família e não falava com ninguém, preocupando os parentes. “Lembro de alguns momentos, não conseguia fazer nada, não dormia, lia um livro, assistia um filme, não me alimentava”, comentou emocionado. “Era melhor estar sozinho do que ter uma preocupação extra de ter alguém pensando ‘o que há de errado com ele?’, então me afastei de todos”.

O irmão da duquesa tinha apenas 13 anos quando ela começou a namorar o príncipe William, hoje seu marido e com quem tem três filhos. James ressentiu o fato de passar a ser conhecido como ‘o irmão da Kate’. Durante os piores momentos, a irmã mais velha também se dedicou a ajudá-lo na recuperação. “Isso foi na verdade muito importante”, ele concorda. “Todos estiveram comigo, às vezes cada um sozinho, às vezes nós todos juntos. E foi muito importante para eles entenderem como a minha mente funciona. A terapia me ajudou também porque não precisei que eles se perguntassem ‘o que podemos fazer?’. A única coisa que poderiam fazer era participar das sessões de terapia e começar a entender”, disse ele.

Hoje noivo e se preparando para começar sua própria família, James diz reconhecer ter sorte e estar feliz. “Sempre me apresentei como James Middleton em vez de ‘sou irmão da duquesa de Cambridge’. E sempre farei isso. Não é um desrespeito a eles, porque são meus maiores apoiadores. Estou feliz que passei por tudo que passei porque sinto ter renascido. Nunca me senti assim antes, mas agora que estou bem tenho a consciência de que se não me esforçar para manter controle, eu posso voltar à estaca zero”, concluiu.

Leia também: O codinome inusitado da Rainha Elizabeth

+ Harry se emociona ao seguir os mesmos passos de Lady Di na África

PODCAST – Por que não sinto vontade de transar?