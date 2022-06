Fauve no SPFW é uma inspiração para os amantes da arte

Nesta quarta-feira (01), aconteceu o desfile digital da marca Fauve na São Paulo Fashion Week. Assinada pela estilista gaúcha Clara Pasqualini, a coleção trouxe peças dramáticas, inspiradas na arte, design, arquitetura e até no desenho mobiliário. Ela ainda presta um serviço sustentável com suas peças de fibras confiáveis e melhor aproveitamento.

Por se tratar de um desfile com um mood board arquitetônico e voltado para arte, pudemos observar um destaque para formas geométricas, abstratas, cores impactantes e neutras. Sandálias plataformas com amarração também deram as caras, junto com o jeans, mangas bufantes e jaqueta oversized curta.

1/8 Jaqueta oversized curta (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 2/8 Looks impactantes estavam no catálogo da Fauve (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 3/8 Jeans com forma geométrica (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 4/8 Tons sóbrios também foram vistos na passarela (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 5/8 Mangas bulantes com transparência e sandália plataforma também se destacaram na apresentação (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 6/8 Branco perolado também abrilhantou a passarela da Fauve (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 7/8 Peças abstratas também tomaram a vez nas passarelas (|Foto: Thiago Santos/Divulgação) 8/8 Peças coloridas estiveram presente no desfile (|Foto: Thiago Santos/Divulgação)

Foram usados o linho, crepes, cetim, sarja, jeans, pérolas, plásticos, restos de tecido e madeira. Técnicas de macramê e manipulação têxtil também foram empregadas. No make, vimos que a beleza natural de cada modelo preservada com um iluminado glow.