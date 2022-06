À La Garçonne abre a SPFW N53 com foco na alfaiataria oversized

A marca À La Garçonne, que traz Alexandre Herchcovitch como diretor de criação, abriu a SPFW N53 nesta terça-feira (31). Deixando de lado pela primeira vez o streetwear responsável – a base de upcycling – pela qual ficou conhecida, a grife apresentou uma coleção que acompanha as maiores tendências internacionais, focando na alfaiataria e nos formatos oversized.

Com tecidos acetinados, o desfile trouxe vestidos e conjuntos sofisticados, além da camisaria em posição de destaque – quase sempre arrematados por luvas longas. O desfile abriu com looks de festa, com smokings e vestidos languidos, seguidos por coletes usados como vestidos, jaquetas e uma alfaiataria de corte preciso que encantou quem assistia. As peças foram aos poucos ganhando volume e estrutura, com o oversized – uma das maiores tendências da moda atual – passando a dominar a passarela. Veja abaixo:

1/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 2/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 3/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 4/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 5/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 6/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 7/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 8/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 9/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 10/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 11/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 12/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 13/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 14/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 15/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 16/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 17/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 18/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação) 19/19 Desfile À La Garçonne na SPFW N53. (Zé Takahashi/SPFW/Divulgação)