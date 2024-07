DFB 2024: saiba o que rolou na terceira noite de desfiles em Fortaleza

O DFB Festival 2024 chegou ao terceiro dia de desfiles no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, trazendo as novidades criadas pelos estilistas de moda autoral. Na noite de sexta-feira (27), Bruno Olly, Melk Z-DA, Baba e Catarina Mina mostraram suas coleções na passarela.

A programação começou com a ultima etapa do Concurso dos Novos, trazendo as criações dos alunos de estilismo e moda da Universidade de Fortaleza (Unifor), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). No sábado (28), a partir das 18h00, será conhecida a instituição vencedora do concurso, que acontece desde a abertura do evento, na última quarta-feira (23). O primeiro lugar recebe R$ 20 mil.

Desfiles do terceiro dia do DFB

Bruno Olly trouxe à passarela a a coleção “Sufoco Sombrio”, baseada nos sintomas vivenciados por quem enfrenta a ansiedade. Peças no tom vermelho remetendo a situações de escape e sobrevivência, combinações de jeans e peças confortáveis com grandes bolsos em locais inusitados, como na parte interna das pernas, foram vistos. O estilista falou sobre a criação.

“Cada bloco de cor representa uma emoção de ansiedade. A primeira família (de peças) representa palpitação, quando você pensa que está tendo um ataque cardíaco. Depois tem aquela falta de ar. Aí você tem aquela questão de se isolar, não querer sair com ninguém. E logo em seguida, entrar naquela questão da dependência emocional de outra pessoa, achar que sua felicidade está nessa pessoa, ou achar que seu problema é normal e deixar de tomar um remédio, entendeu? A gente conseguiu contar essa história de uma forma bem poética, bonita. Fiquei muito emocionado”.

Melk Z-Da buscou inspiração nas borboletas para criar a coleção deste ano, procurando o mimetismo”. “A gente fez um estudo em cima da anatomia das asas das borboletas. Usei cores mais lavadas e materiais que pudessem confundir quem estivesse vendo. A ideia era que você ficasse meio invisível e se camuflasse em qualquer ambiente. Desenvolvemos as peças usando rolitê, que é todo artesanal”.

Um dos modelitos, com dourado, também chamou a atenção. “Eu gosto muito de upcycling, e no ateliê sempre fazemos café. E a embalagem por dentro é dourada, né? Eu achava aquilo incrível, só que não sabia como usar. A gente começou a prensa-la com ferro, aí vira uma placa e você faz o que quiser. Fiz as flores. E coloquei um chocalhinho pra ficar uma coisa mais sensorial”, explica.

O ritmo tomou conta da passarela com a coleção “Baba Beach Club”, criada por Gabriel Baquit e Roberto Albuquerque, da Baba. Emiciomar cantou “Magia de Jubiabá”, “Pode Crer” e “Impregnado”, enquanto Má Dame soltou a voz com “Na Cena” e “Estado Mental Fortal”. “Eu já tinha listado exatamente os cantores e as músicas antes de criar qualquer peça, queria os dois e deu certo. Assim como a moda cearense, a gente tem uma geração de músicos surreal que, se estivessem em outro território, já teriam outro nível de visibilidade, de sucesso”, avalia Roberto.

A primeira coleção beachwear da dupla inspirou-se na praia de Iracema, em Fortaleza, local que, além da faixa de areia, concentra também empresas e vida noturna. “A ideia é reimaginar a vida praiana-empresarial-urbana, conciliando tudo. A gente usou tule, por exemplo, que é uma peça muito usada tanto de noite como de dia, que pode servir como saída de praia ou vestidinho para uma festa, é uma peça bem ventilada para um clima tropical”, conta Gabriel.

Catarina Mina trouxe a coleção feita em renda de bilro, confeccionada em parceria com a associação Olê Rendeiras do Trairi, no Ceará. Looks pretos com transparências abriram os desfiles e também em outros tons, com peças leves e caiçaras. O som da voz das rendeiras trabalhando era ouvido enquanto modelos atravessaram a passarela.

Dj Xarada, Baile Marrom, Wavzin e Má Dame encerraram a noite com o show no palco montado no Centro de Eventos. Neste sábado (27), último dia de programação, Johnny Hooker cantará seus sucessos a partir das 22h00.



Serviço

DFB Festival XXV

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Centro de Eventos do Ceará — Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza (CE)

Informações: no Instagram

