DFB 2024: inspirações marítimas e cores dão o tom do 2º dia

O público que compareceu à segunda noite do DFB 2024 na noite de quinta-feira (25), em Fortaleza, assistiu a desfiles com diversas inspirações marítimas e com cores marcantes.

O Concurso dos Novos, que em todos os dias abre a programação na passarela montada no Centro de Eventos do Ceará, trouxe a inspiração submarina dos alunos da Universidade Federal do Cariri (UFCA) para a coleção “Descender”, para a qual apostaram em peças com cores e acessórios que remetem ao fundo do mar.

Os estudantes de moda da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) buscaram a valorização do fazer manual com a coleção “O Grito do Dragão”, mesclando a força da moda autoral, as mitologias e crenças do Dragão Chinês e os 25 anos do evento.

Tons de areia, salmão, as cores da bandeira do Brasil, vermelho e preto estavam presentes nos looks, que contaram com o uso de palha e cordas.

Roupas de cores vibrantes que não se limitavam ao corpo, sobressaindo- se em laços e sobreposições, puderam ser vistos no desfile dos Campus Caicó do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN).

Ao final da apresentação dos universitários, o idealizador e diretor geral do DFB, Claudio Silveira, anunciou uma novidade para 2025. “Vou lançar no ano que vem um projeto com a Lei de Incentivo à Cultura para que eles tenham verba. Imagina esses meninos fazendo esses modelitos com dinheiro.”

Desfiles da segunda noite do DFB

Em seguida, Vitor Cunha evocou a força das águas com a coleção “Interior”, inspirada nas cachoeiras e no mar, simbolizando a energia feminina. O público foi surpreendido com os modelos dançando ao som de músicas de Liniker, Maria Gadu e Rincón Sapiência durante a apresentação.

“Quando acessei meu interior, eu entendi que a cachoeira e o mar eram locais onde existia muita paz de espírito, de conexão, de sensibilidade. Eu queria que (o desfile) trouxesse muita emoção para o público que estava ali assistindo e também questionamentos para as pessoas, do tipo: ‘por que que você vai para o mar, já parou para pensar?’, para elas entenderem o interior dentro delas e verem que a verdade não está fora. Não é só um produto, eu coloco muito amor”, disse o estilista à CLAUDIA.

As criações da Fruto do Conde vieram na sequência, trazendo o colorido que Denise Faertes, Gil Haguenauer e Rebecca Faertes pensaram para a coleção “Do Kabuki ao Cangaço”, que utiliza materiais reciclados como rolhas, madeira e pedaços de tecido.

“Escolhemos nos divertir com o excesso de autoralidade aqui em Fortaleza. A ideia é que provocar uma reação divertida nas pessoas, que traga alegria. Que quem usa as nossas peças tenha uma sensação de pertencimento, que faça uma declaração identitária”, afirma Denise, que recebeu CLAUDIA no backstage.

Lindebergue mergulhou em memórias de mulheres como a mãe e as irmãs e no reuso de referências para apresentar a coleção “Prazo de Validade”. Os modelos, de diferentes idades, entraram ao som de “Índios”, de Legião Urbana, usando tons de marrom e dourado, com pontos em verde e branco, além de looks com véus no corpo inteiro ou na parte de baixo. Canções de Roberto Carlos, Gonzaguinha e Milton Nascimento tocaram, e a apresentação foi encerrada ao som de “Brasil”, na voz de Gal Costa.

Fechando a segunda noite de desfiles, David Lee apostou em listras horizontas em tons diferentes e também em listras transversais coloridas em calças e bermudas em sua coleção “Horizonte”, que também contou com peças de tecidos leves e de crochê. Ele dedicou o desfile a Cristina Maia, sua “segunda mãe”.

O show do Bloco Mambembe encerrou a noite. O DFB 2024 continua até sábado (27), com desfiles, palestras e shows gratuitos. Confira a programação completa.

Serviço

DFB Festival XXV

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza (CE)

Informações: no Instagram

