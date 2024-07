DFB 2024: confira a programação completa dos desfiles

A 25ª edição do DFB Festival, maior evento de moda autoral da América Latina, começa nesta quarta-feira (24), em Fortaleza. Até sábado (27), diversos desfiles e atividades acontecem no Centro de Eventos do Ceará, trazendo as novidades da moda consciente focada em sustentabilidade e a valorização do handmade de diversos estilistas, muitos deles utilizando técnicas de reuso.

A programação é gratuita e conta também com shows todos os dias – Silvero Pereira canta no primeiro dia e Johnny Hooker encerra o festival – e o Concurso dos Novos, dedicado a negócios sustentáveis e a mostrar um panorama do design cearense, com participação de alunos de diversas instituições. O vencedor recebe R$ 20 mil.

Confira o line-up dos desfiles

Horários Quarta-feira (24) Quinta-feira (25) Sexta-feira (26) Sábado (27) 17h00 Concurso dos Novos Concurso dos Novos Concurso dos Novos 18h00 100%CE Vitor Cunha Bruno Olly Concurso dos Novos: resultado 19h00 Almir França Fruto do Conde Melk ZDA 20hoo Almerinda Maria Lindebergue Baba Lino Villaventura 21h00 Marina Bitu David Lee Catarina Mina

* sujeito a alterações

Veja a programação de shows:

Horário Quarta-feira (24) Quinta-feira (25) Sexta-feira (26) Sábado (27 22h Silvero Pereira Mulher Barbada DJ Xarada, Baile Marrom, Wavzin e Má Dame Johnny Hooker

Palestras, exposição e lançamento de livro

Também será realizado o DFB Summit, espaço dedicado a palestras, painéis e rodas de conversas, reunindo especialistas e profissionais nacionais e locais para debater soluções sustentáveis para a cadeia produtiva da moda. Para participar, é necessário se inscrever neste link.

O Centro de Eventos abriga ainda a exposição “Arte no Ceará”, da Galeria Mariana Furlani – uma Mostra Retrospectiva com obras, biografias e conteúdos informativos dos principais nomes do cenário artístico cearense, além de talentos promissores da nova geração. A curadoria é de Cláudia Sampaio.

A visitação acontece durante o evento, todos os dias, das 17h00 até 23h00.

Na quinta-feira (25), será lançado no DFB o livro “Modelagem Plana Feminina” (Editora Senac), do designer baiano Vitorino Campos, já disponível nas plataformas digitais livrarias físicas.

Ao longo de 136 páginas, a obra traz uma atualização das medidas clássicas de base de modelagem para a realidade da mulher brasileira.

Em 2024, o DFB XXV coincide com o Ano do Dragão no calendário chinês, considerado símbolo de força, criatividade, expansão e boa sorte.

“Reverenciar o Ano do Dragão é, também, renovar a memória afetiva do público, já que ‘DFB‘ é a abreviatura do nome do evento, ‘Dragão Fashion Brasil’, que até hoje é citado”, lembram os diretores do festival, Cláudio e Helena Silveira.

Serviço

DFB Festival XXV

Quando: 24 a 27 de julho (quarta a sábado)

Onde: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza (CE)

Informações: no Instagram

