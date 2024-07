DFB 2024: Criatividade e conforto marcam o primeiro dia de desfiles

O DFB Festival 2024 reuniu criatividade e conforto na primeira noite de desfiles no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza. A programação trouxe peças criadas por talentos locais no desfile 100% CE, criações de estudantes de três cursos de moda no Concurso dos Novos e looks assinados pelos estilistas Almir França, Almerinda Maria e Marina Bitu.

Como foi o primeiro dia do DFB?

O Concurso abriu os trabalhos. O Senai Moda RN trouxe tons alaranjados, enquanto os estudantes da Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc) apostaram no vermelho e em chapéus e acessórios inusitados.

Já a Universidade Federal do Ceará (UFC) optou pela temática marítima, com pescadores, reis e rainhas do mar – sendo bastante ovacionada pelo público.

Em seguida o desfile 100% CE, assinado pelo idealizador do DFB, Cláudio Silveira, trouxe modelos femininos e masculinos em renda, com peças curtas com ousadia nos decotes e transparências para o inverno.

“Rococó é um trabalho da minha bisavó que a gente resgatou. Os pontos de crochê eram totalmente diferentes do que vocês conhecem. Isso é roupa para resort internacional. Já vendi toda a coleção”, disse à CLAUDIA.

Almir França apresentou sua coleção Energia, com upcycling de uniformes em tons neutros. Em um vídeo exibido antes do desfile, ele explica a intenção. “Quis trabalhar esse design, essa moda, a partir desse resíduo, do reaproveitamento. Principalmente quando a gente fala de uniformes, que é tão invisibilizado. Em um casaco, por exemplo, aqueles pequenos pedaços que vão ficando ao longo do corte vão beneficiar essa peça, trazer o diferencial”.

Almerinda Maria apresentou suas peças na sequência, e o ponto alto foram as rendas. “Eu me inspirei em fazer uma família de todas as rendas feitas à mão. Não é fácil unir rendas, mas graças a Deus aconteceu como o esperado. Sempre trabalhei com cores neutras, mas dessa vez, como já estamos próximos da primavera, eu me inspirei em cores mais quentes, como dois tons de verde e joguei o rosa goiaba no meio, que ‘acendeu’ e ficou tudo muito bonito”, explica à CLAUDIA.

Marina Bitu também contou o trabalho que pensou para sua coleção, que encerrou a primeira noite de desfiles com rendas, palhas e bordados. “Temos identificado uma necessidade de ser ao mesmo tempo criativo, autoral, original, mas também muito comercial e vendável. A ideia é fazer uma ode à cultura nordestina, principalmente, desenvolvendo estampas exclusivas com elementos do cotidiano regional trazidos na pesquisa da artista plástica cearense Paula Siebra. Foi uma troca muito rica. É um convite a olhar para esse litoral, né, trazer os valores artesanais locais também para o público consumidor.”

25 anos de DFB

Antes dos desfiles, Cláudio Silveira, que idealizou junto à mulher, Helena, o DFB, falou sobre o evento, criado em 1999, meses após a inauguração do equipamento multicultural Centro Dragão do Mar de Arte e Cultura.

“Queríamos posicionar o Ceará no mapa da moda brasileira. Naquela época, finalzinho dos anos 90, virada do milênio, ir a um desfile era uma oportunidade rara, um acontecimento e privilégio para poucos. Ainda mais reunir grandes nomes alternativos em torno de um evento autoral e sem medo de exercer a criatividade sem o menor pudor”, recorda.

“Foram centenas de desfiles e dezenas de grandes talentos revelados. Mudamos as perspectivas do mercado e as chances de trabalho, renda e dignidade para o nosso povo. Esse é talvez o maior legado da nossa história. Nessa edição de 25 anos, a gente quer resgatar aquela magia que era ir a um desfile como quem vai a um espetáculo, resgatar a emoção de sair de um desfile chorando, rindo, com a alma transformada”, completa.

O ator e cantor Silvero Pereira fechou a programação da primeira noite com o show “O Canto do Bode Rei”. O DFB 2024 continua até sábado (27), com desfiles, palestras e shows gratuitos. Confira a programação completa.

Serviço

DFB Festival XXV

Quando: 24 a 27 de julho

Onde: Centro de Eventos do Ceará – Av. Washington Soares, 999, Edson Queiroz, Fortaleza (CE)

Informações: no Instagram

