Desfile de Lino Villaventura encerra 25ª edição do DFB Festival, em Fortaleza

Lino Villaventura encerrou os desfiles da 25ª edição do DFB Festival, no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, na noite de sábado (27). O estilista, que lançou sua marca em 1982, apresentou uma coleção especial para o evento, considerado o maior de moda autoral da América Latina.

A leveza e elegância das peças deram o tom, com o uso das cores em composições deslumbrantes. Em um vídeo exibido no final, Lino revelou o motivo de não estar presente.

“A minha falta é por um motivo muito justo, eu precisei de internar para um procedimento sério e não pude voltar para Fortaleza para realizar o desfile. Criamos uma coleção incrível, feita para este evento. Em breve estarei de volta”, disse, do hospital, sem revelar o motivo exato do imprevisto e agradecendo a todos que colaboraram para o resultado que se viu na passarela.

Antes, foi divulgado o resultado do Concurso dos Novos, que trouxe, desde a última quarta-feira (23), desfiles com modelitos de estudantes de estilismo e moda de 10 instituições: Senai Moda RN, Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc), Universidade Federal do Ceará (UFC), Universidade Federal do Cariri (UFCA), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Campus Caicó do Instituto Federal do Rio Grande do Norte (IFRN), Uniateneu, Universidade de Fortaleza (Unifor), Centro Universitário de João Pessoa (Unipê) e Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

As composições da UFC foram consideradas as melhores pelo júri, levando o prêmio de R$ 20 mil. Uniateneu e UFCA ficaram com a segunda e terceira colocações, respectivamente.

Depois do desfile de Villaventura, Johnny Hooker subiu ao palco e encerrou com chave de ouro o DFB 2024, apresentando sua turnê “Johnny Hooker 20 anos”.

