Roube o look: invista nos kimonos para elevar seu visual

Não importa a hora, os kimonos sempre dão uma mãozinha no visual! As terceiras peças são indispensáveis quando o assunto é arrasar sem precisar encher o look de informações, melhor ainda quando ótimas opções aparecem nas lojas, não é mesmo? Neste roube o look, você confere produções belíssimas.

As práticas amam!

Quando seu dia começa cedinho e não tem hora para acabar, está é uma excelente alternativa! Além das cores servirem para qualquer momento, os elementos transmitem elegância e facilitam sua vida sempre que há mudanças no tempo – ter uma peça de frio em mãos faz diferença.

Sem chances de errar

O objetivo é ter algo a mais para o visual não ficar monótono? Vá de kimono colorido! Com uma regata de cetim, óculos de sol, calça jeans e um salto transparente, você consegue o que procura.

Para entrar na primavera com pé direito

O clima primaveril pede uma roupinha refrescante, não é mesmo? Invista no jeans e nas roupas claras para um charme a mais. O salto marrom combinando com a bolsa na mesma cor complementam o visual casual e confortável.

