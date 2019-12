De tênis, Ludmilla usa vestido inusitado (e chique) no casamento-surpresa

Casadas! De um dia para o outro, Ludmilla conseguiu organizar e transformar a festa de aniversário da (agora) esposa Brunna Gonçalves em um casamento. A cerimônia civil – a cantora já esclareceu no Instagram que ainda pretende fazer um outro festão assim que a agenda das duas permitir – aconteceu na noite da última segunda-feira (16) e surpreendeu todo mundo.

E, obviamente, por ser um evento fora dos ~padrões~, o look da noiva também seguiu essa linha “quebra de paradigmas”. A melhor parte? Tinha tudo a ver com a personalidade dela! Para o tão esperado “sim”, Lud apostou em um tênis preto Saint Laurent e a escolha nem é tão “diferentona” assim, já que casar sem salto é uma das grandes tendências no mundo dos casórios nos últimos tempos.

O que causou surpresa entre os fãs da artista mesmo, foi ela ter aparecido com um estiloso vestido trench-coat – uma das peças queridinhas de Kate Middleton! De couro, a produção – bastante chique – tinha estampa de animal de cobra. Por baixo, outra surpresa: um short de ciclista – outra mania recente.

Já Brunna, que apesar de não estar “preparada” para a cerimônia, por coincidência, apostou em um vestido todo franjado e em tom branco.

Gente pausa que a Ludmilla CASOU com a Brunna DO NADA. Hoje é aniversário da Brunna né, aí na hora do discurso a Lud virou – quer casar comigo?

– quero

– então vamos e tinha uma festa de casamento pronta do lado de fora????? pic.twitter.com/uMLAIhT7uQ — Giu Bressani (@GiuBressani) December 17, 2019

Logo após a festa, tanto Lud quanto Brunna correram ao Twitter para celebrar o novo estado civil.

Casadas👩‍❤️‍💋‍👩 — OUÇA VERDINHA 🥬 (@Ludmilla) December 17, 2019

Sobre a ideia de casamento, a cantora, que nunca foi fã de algo do tipo, disse no Instagram ter mudado de ideia por causa da esposa: “Eu achava brega, porque eu nunca tinha amado alguém na vida. Daí, depois que ela me falou isso, que o sonho dela era casar, eu comecei a sentir uma vontade de casar com ela também. O tempo foi passando e essa vontade foi aumentando mais ainda, porque eu foi me apaixonando por ela mais”.

Felicidade às duas!