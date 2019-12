Ale de Souza reúne famosas como madrinha de seu casamento – veja os looks

O maquiador Ale de Souza se casou com Rodrigo Shimoto em uma cerimônia na tarde do último domingo (1), no Iate Clube de Santos, no bairro de Higienópolis, em São Paulo. A data escolhida pelo casal também foi uma forma de fazer um alerta ao Dia Mundial de Combate à Aids, celebrado no dia 1 de dezembro. Em parte do seu discurso, Ale afirmou ser soropositivo há mais de 20 anos. Também para simbolizar a causa, os convidados receberam um laço vermelho.

Para as madrinhas, Ale e Rodrigo convidaram nomes como Claudia Raia, Flávia Alessandra, Deborah Secco, Pathy Dejesus, Juliana Paes e Paolla Oliveira. A cor escolhida para seus looks foi o azul claro. Fernanda Lima também foi uma das estrelas convocadas para apadrinhar o casal, mas não conseguiu comparecer no casamento por conta do recém nascimento da filha.

Claudia Raia

Paolla Oliveira

Pathy Dejesus

Juliana Paes

Deborah Secco

Flávia Alessandra

Carol Sampaio

Wanessa

Preta Gil

Fernanda Lima

Cris Vianna

