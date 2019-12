Ludmilla se casa com Brunna Gonçalves em cerimônia surpresa

View this post on Instagram

CASADAS!!!! Ludmilla pediu a mão de Brunna Gonçalves em casamento, ela aceitou, e as duas se casaram na mesma horaaa! A festa/cerimônia já estava montada à espera da resposta. 😱 Passadaaaa! Amei a ideia. A emoção deve ser até maior né, manas? 🥰 Muito amor e felicidade pra elas! (Vídeo: Repost / @ludmilla Instagram Stories)