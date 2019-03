Marcas lançam tênis para noivas e madrinhas de casamento

As noivas estão, cada vez mais, buscando opções menos tradicionais para seus casamentos, seja na decoração ou no vestido. A tarefa de escolher os sapatos, porém, continua muito difícil para aquelas que desejam fugir do óbvio salto alto ou que buscam mais conforto para curtir o dia.

Foi pensando nisso que, no ano passado, a Keds, marca norte-americana conhecida por tênis com solado de lona, se uniu com a Kate Spade para criar uma coleção de tênis para noivas.

Os 30 modelos originais vão desde o clássico modelo Keds, com solado baixo, até os solados mais grossos e plataformas, aplicações de cristais, pérolas, glitter e laços. E mais: para as noivas que querem fugir do branco, também há modelos prateados, dourados, rose e até preto.

O sucesso foi tanto que as marcas se uniram novamente este ano para criar modelos inéditos. Dessa vez, desenvolveram também tênis para madrinhas, convidadas e até tamanhos infantis para damas de honra. Eles também podem facilmente virar peças para o dia a dia depois do casamento.

Não há previsão de chegada da coleção Keds x Kate Spade no Brasil. Nos EUA, eles estão disponíveis a preços de U$ 89,95 (cerca de R$ 344) e U$ 119,95 (R$ 459).

