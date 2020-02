Daniela Escobar mostra longos de festa que destacam a silhueta na MANEQUIM

Daniela Escobar é capa e faz editorial de moda na MANEQUIM de fevereiro de 2012

Foto: Reprodução/MANEQUIM



Daniela Escobar aprendeu com o espelho a se vestir, experimentando diversos looks e checando todos os ângulos para ter certeza se funcionou. Aos 42 anos, ela conta que vive um momento de maturidade em seu estilo. “Não sigo a moda. Se tem alguma coisa que não fica bem em mim, não uso”, explica a atriz, em entrevista à edição de fevereiro de 2012 da MANEQUIM.

Na hora das compras, Daniela tenta adquirir modelos que combinem com os outros que estão no armário e usa um artifício para não acumular roupas em excesso. “Tenho um compromisso comigo: entra uma peça, sai outra. Se tem algo que não uso, doo. Quanto menos eu tiver, melhor”, afirma.

Os lenços e pashminas são as exceções. “Sinto muito frio e para mim eles são funcionais. Uso em todas as ocasiões, inclusive em festas”, diz. Já as peças frente única, de um ombro só e que deixam as costas nuas são as suas preferidas. “Meus quadris são maiores que os ombros, então destaco a parte de cima do corpo”, conta. Daniela evita comprimentos acima dos joelhos e prefere os longos e mídis.

Outro destaque são os tecidos encorpados, que disfarçam as imperfeições, como celulites. Quando tem que se arrumar para um evento chique, ela usa a mesma regra do dia a dia: conforto, acima de tudo, com roupas que não marquem nem incomodem.

Na imagem acima, à direita, por exemplo, ela usa longo feito de jérsei da grife Fillity. O modelo é drapeado, disfarça a barriguinha saliente e é ótimo para uma festa de aniversário, por exemplo. Com os acessórios certos, o look vai do dia para a noite. Veja outros vestidos usados pela estrela no site da MANEQUIM.

Personagens fashion



Quatro outras personagens de novela são destaque de moda na MANEQUIM de fevereiro de 2012

Foto:



Ainda com foco em novelas, outras duas produções da Globo, “Fina Estampa” e “Aquele Beijo”, trabalham no mundo da moda e compõem, cada uma a sua maneira, looks estilosos e bons para todas as idades.

A edição de fevereiro de 2012 da MANEQUIM destaca quatro personagens: Esther e Marcela, de “Fina Estampa”, e Lucena e Maruschka, de “Aquele Beijo”.

A estilista Esther, interpretada por Julia Lemmetz, por exemplo, tem um estilo casual. Ela é adepta de roupas leves, que traduzem uma sofisticação sem exageros, típica das cariocas.

Já a modelo internacional Lucena, interpretada por Grazi Masssafera, abusa dos comprimentos curtos e decotes que valorizam a sua boa forma.

A jornalista Marcela, personagem de Suzana Pires, curte peças com atitude, sensuais e estruturadas. Jamais dispensa acessórios e é fã dos macacões.

Por fim, Maruska tem um estilo bem sofisticado. A personagem de Marília Pêra evidencia seu estilo por meio de roupas neutras e acessórios poderosos.