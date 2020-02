“Dança dos Famosos” norte-americano vira coleção de roupas de festa

Pamela Anderson se apresenta no reality show

Foto: Divulgação/Site oficial

Depois do seriado “Glee” se transformar em uma coleção de roupas, é a vez do reality show norte-americano “Dancing with the Stars” ganhar sua própria linha fashion. O programa, que inspira o quadro nacional “Dança dos Famosos”, do “Domingão do Faustão”, tem figurino comandado pelo stylist Randall Christensen.

Segundo a edição online da revista “People”, ele assinará uma coleção de vestidos de festa, joias e outros acessórios que levará a grife da atração.

“A roupa certa pode fazer qualquer mulher brilhar em uma festa”, pondera o profissional, que vestiu competidoras como Pamela Anderson e Kate Gosselin. “Já vi mulheres ficarem mais altas instantaneamente, só por conta das peças de roupas e acessórios que escolheram. A moda influencia na autoconfiança”, resume.

A coleção ainda não tem data marcada para o lançamento, que deve acontecer até o final de 2010.