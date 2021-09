Confira os detalhes do vestido de casamento de Lily Collins

Lily Collins, a protagonista de Emily in Paris, casou-se com Charlie McDowell no último dia 4. Em um cenário de tirar o fôlego, localizado em uma “romântica cidade fantasma dos anos 1800”, no Colorado, Estados Unidos, o casal selou a união, que teve início em 2019.

Para nossa sorte, Lily compartilhou todos os detalhes, incluindo seu vestido, no seu perfil nas redes sociais.

A escolha da noiva foi uma peça romântica e deslumbrante da grife Ralph Lauren. Segundo a Vogue americana, o vestido totalmente rendado, de gola alta, justo nos joelhos e com uma longa cauda, é um dos poucos já criados pela marca.

“Nunca quis ser o ‘alguém de alguém’ mais do que o seu, e agora eu sou sua esposa”, escreveu Lily em uma publicação em sua conta do Instagram. “Em 4 de setembro de 2021 nos tornamos oficialmente um do outro para sempre. Eu te amo além de tudo…”, declarou a atriz de 32 anos para seu amado.

Uma das fotos mostra um momento de intimidade do casal em uma vista deslumbrante, com uma cachoeira ao fundo. “O que começou como um conto de fadas, agora é minha realidade para sempre”, escreveu Lily.

Apaixonada, Lily finalizou: “Eu nunca vou ser capaz de descrever adequadamente o quão sobrenatural foi esse fim de semana passado, mas mágico é um bom lugar para começar…”.

