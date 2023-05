Todas as dicas para apostar em um casamento sustentável

A cerimônia de casamento dura um dia, mas os impactos dela persistem por uma vida inteira ‒ e, aqui, não estamos falando sobre a história do casal. Segundo o livro americano The Green Bride Guide, um casamento gera em torno de 182 kg de resíduos e 58 toneladas de CO2, tudo porque a festa reúne uma quantidade imensa de produtos e serviços, impactando negativamente o meio ambiente.

Não dá para negar que a sustentabilidade é pauta cada vez mais urgente em todos os setores, inclusive na união de noivos, então separamos algumas maneiras de você fazer o seu de forma responsável.

10 passos para incorporar práticas sustentáveis em seu casamento

Renata Mendes, bióloga, especialista em casamentos integrados à natureza e representante da Casar Verde Assessoria, separou tim-tim por tim-tim do que você precisa fazer:

1- Contratar um local eco-friendly, tendo, por exemplo, geração de energia através de placas fotovoltaicas, destinação correta dos resíduos orgânicos e secos e reutilização de água.

2- Escolher fornecedores de decoração que trabalhem com zero espuma floral; utilizem mais flores e folhagens plantadas do que de corte; trabalhem com flores e folhagens desidratadas; destinem os arranjos florais de corte para entidades sem fins lucrativos para reutilização.

3- Evitar o uso de plásticos, como canudos, copos, forminhas de doce, talheres, pratos etc.

4- Priorizar a utilização de papel reciclado e/ou papel semente para a papelaria do casamento e para as forminhas de doces.

5- Escolher um buffet que trabalhe com ingredientes orgânicos, priorize alimentos da estação na época do casamento e que seja daquela região. Pense também em um menu vegano e vegetariano.

6- Priorize transporte coletivo para os convidados e fornecedores locais, pois isso reduz a pegada de carbono produzida pelos veículos, sendo uma logística sustentável.

7- Para a saída dos noivos, substitua os sparckles, papel laminado, balões, dentre outros, por folhas picadas ou desidratadas e pétalas.

8- Prefira trajes upcycling ou second hand.

9 – Realização de um RSVP, que é a confirmação de presença, muito bem feito, pois assim evita o desperdício.

10- Escolher lembranças ecológicas, como suculentas em vasos de barro, ecobags, marcadores de livro e presentinhos comestíveis.

Vestido, buquês e joias

O figurino do casal é, para muitos, uma das partes mais importantes na cerimônia. Escolher uma opção que una sustentabilidade com a beleza nem sempre é uma tarefa fácil, mas a boa notícia é que já existem empresas focadas nesse serviço. Uma delas é a Verde Joias, que cria acessórios sustentáveis, transforma vestido e até eterniza buquês responsavelmente, com a ajuda de folhas, flores, sementes e outras materiais primas naturais recebidas após a poda ou colhidas do chão. A cadeia de produção da empresa prioriza micro e pequenos fornecedores, a exemplo da costureira que faz os feltros para guardar as peças;

“Na planta, aplicamos camadas de metais preciosos de empresas com certificados e, assim, ela se torna uma joia. É repleto de significado, porque cada nervura, cada detalhe foi esculpido pela natureza, não pelas mãos humanas”, explica a diretora criativa da marca Fernanda Dubeux. Algumas noivas procuram a empresa para transformar partes do vestido em joias. Geralmente, as peças são herdadas de suas mães, que usaram anos atrás em seus próprios casamentos. O buquê usado no dia posteriormente pode ser eternizado. “Se tem uma forma melhor de ‘reciclar’, nesse caso, a gente desconhece! Aqui, transformamos plantas que iriam para o lixo em obras de arte”, lembra ela.

É mais caro que o tradicional?

Os custos variam bastante no mercado, seja para casamentos sustentáveis ou não, mas é possível ter vantagens financeiras com a primeira opção. “A decoração, um dos itens mais caros da cerimônia, pode ficar mais barata quando os noivos são ecologicamente corretos, porque normalmente optamos por não exagerar, usando mais o que está ali, até mesmo para evitar desperdícios”, explica Renata.

Depois dessas dicas, optar por esse modelo vai ser mais fácil, né?