Como usar rasteirinha no ambiente de trabalho

Nos dias quentes, buscamos looks fresquinhos para não passar calor, mas, que ao mesmo tempo, sejam adequados para o ambiente de trabalho, né? Por isso, muita gente quer saber se está liberado usar rasteirinha no escritório. Felizmente, a resposta é sim, desde que o dress code do seu trabalho seja um pouco mais informal. A produção pode ganhar outros detalhes para dar uma equilibrada na composição.

Segundo a especialista em moda Domenique Heidy, é possível usar o calçado sem prejudicar a imagem corporativa, tudo depende do resto do look. “O equilíbrio é a chave para esse tipo de produção, já que rasteirinhas são naturalmente informais, ou seja, ao adotar o calçado é importante que as demais peças continuem na pegada empresarial”, orienta.

Confira três dicas para incluir a rasteirinha nos seus dias de trabalho:

Mescle com tecidos sofisticados

Domenique recomenda que a rasteirinha seja combinada com tecidos e peças mais formais, como a alfaiataria, para não destoar demais das produções corporativas. “Assim, você pode combiná-la com uma saia mídi ou um blazer sem sair da vestimenta profissional”, recomenda.

Aposte em modelos mais formais e sofisticados

Também para manter o look mais formal, você pode investir em rasteirinhas mais sofisticadas, com aplicações e pedrarias, ou até outros tipos de calçados mais abertos. “Esse é o caso do mule, que chegou com tudo na última estação e, por ter a frente fechada, confere um ar mais sofisticado ao look, sem deixar o conforto de lado”, diz Domenique.

Mantenha a pedicure em dia

Domenique comenta que vale pena investir no cuidados com as unhas, afinal, elas estarão em destaque. Cortar e, se preferir, pintar são detalhes que fazem a diferença quando usamos esse tipo de calçado. “Desta forma, os pés à mostra vão condizer como o ambiente corporativo”, aponta.

