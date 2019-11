Uma wishlist de produtos puros e neutros para o calor

Não fuja para as colinas. Na cidade, aproveite os materiais leves e as fórmulas com poucos ingredientes para descomplicar nos dias ensolarados. A seguir, confira a seleção feita pela equipe de CLAUDIA com itens de moda e beleza ideais para as temperaturas quentes. Confira:

Bonita pra caramba

Os parabenos e sulfatos passam longe das fórmulas da linha Creme, de Ever, marca nova da L’Oréal no Brasil. Xampu e condicionador (60 reais cada um) ainda levam óleo de damasco, ativo super-hidratante. Nas mãos do artesão Antônio José Silva, do Maranhão, as fibras de buriti são transformadas em chapéus chiques vendidos na Artiz (389 reais).

Só o essencial

Há salvação para tirar do lugar-comum a camisa branca com jeans. A sugestão é apostar em um material como a ráfia, presente na bolsa Suri, Schutz

(690 reais). Outro bom acompanhante é o Hidrantante Zero, Simple Organic (82 reais). Sem corantes nem fragrância, não compete com seu perfume favorito.

Cheiro verde

Parece até poção mágica, mas é o mix de ervas maceradas com alta porcentagem de essências que garante a intensidade dos aromas no Trio Águas Aromático, Phebo (98 reais). No lenço da Dior (2 450 reais), a mata tropical e suas palmeiras inspiram a estampa Toile de Jouy. O visual lembra o trabalho do pintor pós-modernista italiano Mario Schifano.

Rústico real

É a partir dos óleos essenciais, incluindo o de lavanda e hortelã-pimenta, que o esfoliante labial (70 reais), o batom (65 reais) e o iluminador (70 reais), Souly Beauty, tratam a pele e embelezam. As cerâmicas criativas da marca Bonica também dão um up no look. As cores blocadas do brinco Coração (98 reais) e no colar Canudo (106 reais) são supertendência.

Parece, mas não é

A linha Authentic, Davines, conta com formulação 98% natural. Destaque para os óleos, com base de cártamo (321,60 reais o menor e 193,60 reais o maior). Aromáticos e multifuncionais, vão bem na pele e no cabelo. Criação de Andrea Muller, a sandália tem salto de madeira esculpida, lembrando o bambu (828 reais).

Direto da fonte

De madeira certificada, as armações são a especialidade da Allwood, marca criada por pai e filha – os óculos saem por 390 reais cada um. Causa impacto também a experiência sensorial do esfoliante da linha Ginger, The Body Shop (119 reais). Ele combina grãos suaves de açúcar com o aroma intenso do gengibre.