Como identificar itens de luxo falsificados em um piscar de olhos

Roupas, sapatos e bolsas de luxo são frequentemente encontrados em feiras, brechós e vendas online. Muitos consumidores, porém, não têm certeza se estão adquirindo peças autênticas ou réplicas. Afinal, como se proteger de fraudes? Aqui, você descobre como não comprar falsificados por engano.

Mercado de réplicas não para de crescer

O mercado de luxo global movimenta US$ 210 bilhões por ano. Paralelamente, o comércio de réplicas também prospera, gerando cerca de US$ 1,9 bilhão mundialmente.

É nesse cenário que muitas pessoas acabam comprando itens falsificados sem perceber que são réplicas. Vale lembrar que vender produtos falsos como se fossem originais é crime, conforme o Artigo 189 da Lei nº 9.279:

“Comete crime contra registro de marca quem: I – reproduz, sem autorização do titular, no todo ou em parte, marca registrada, ou imita-a de modo que possa induzir confusão; ou II – altera marca registrada de outrem já aposta em produto colocado no mercado.”

Mas, então, como se proteger?

Dicas práticas para não comprar falsificados por engano

Confira se há cartões de autenticidade

Produtos de luxo podem vir acompanhados de cartões de autenticidade da marca e certificados, especialmente no caso de couros exóticos, relógios e joias, segundo Tatiana Timotheo, head de marketing da Gringa, um recommerce de acessórios de luxo.

Embora sejam importantes, é preciso estar atento a outros fatores para verificar a autenticidade dos itens de luxo, pois “cartões e certificados também podem ser falsificados”, adverte Tatiana.

Atenção aos detalhes e ao acabamento

Cada marca e modelo possui características específicas que devem ser inspecionadas. A head de marketing da Gringa sugere prestar atenção a estes:

Ferragens : verifique cor, odor, peso, acabamentos, fabricantes e qualidade;

Matéria-prima : observe textura, odor, brilho e aspecto do material;

Costuras : veja largura, precisão, encontros entre as costuras e cor da linha utilizada;

Código de autenticidade : analise local de aplicação, padrão de gravação, intensidade do relevo ou qualidade do material do selo, quando aplicável;

Logo : confira dimensão, espaçamento entre letras, espessura das letras e precisão da aplicação.

Contrate um consultor para autenticar itens de luxo

Existem profissionais altamente especializados em marcas de luxo. Eles podem verificar a autenticidade das peças considerando os detalhes, a documentação e outros fatores que distinguem os itens originais dos falsos.

O mercado já disponibiliza serviços de autenticação para os consumidores que planejam vender seus produtos no futuro. A própria Gringa oferece aos consumidores a análise de seus produtos e, com ela, o cartão de autenticidade da empresa.

Preços incompatíveis com o mercado

Desconfie de preços significativamente mais baixos do que os praticados no mercado. Embora algumas peças possam ser mais acessíveis no comércio circular, produtos raros geralmente têm preços elevados, mesmo em brechós. Por isso, é raro encontrá-los por valores muito abaixo do normal.

Nota fiscal da compra

A nota fiscal reforça a autenticidade da compra, mas deve ser apresentada junto de outros sinais de verificação para garantir a legitimidade do item.

Veja se possui date code (data de criação)

As marcas podem aplicar códigos específicos às peças para comprovar a autenticidade das peças de luxo.

Quais melhores práticas para garantir a autenticidade ao comprar online?

Para garantir que você está comprando um item original, não é preciso fazer as aquisições na loja da grife. Afinal, o mercado circular é uma forma muito mais sustentável de consumir, certo?

A melhor maneira para se proteger de fraudes, na verdade, é comprar em plataformas ou lojas confiáveis, com boa reputação. Esses locais contam com especialistas qualificados para inspecionar e assegurar a originalidade dos itens comercializados.

