Spotlight Voyage: o cruzeiro de luxo para quem é fã de Fórmula 1

Se você é mulher e fã de Fórmula 1, não se sinta só – aliás, muito longe disso. Uma pesquisa recente da More Than Equal, iniciativa global independente de automobilismo com a missão de encontrar e desenvolver a primeira mulher campeã mundial de F1, mostrou que 40% dos fãs do esporte são mulheres.

De olho nesse mercado, a Regent Seven Seas Cruises, companhia de cruzeiros de luxo, está lançando uma experiência em parceria com a equipe Aston Martin Aramco. A ideia é atrair não só homens e casais, mas também o público feminino que é fã da modalidade.

Como será o cruzeiro Spotlight Voyage

Intitulada Spotlight Voyage , a viagem de cruzeiro de luxo tem duração de dez noites e está programada para 22 de julho de 2025 a bordo do Seven Seas Splendor. O trajeto inclui cidades famosas por receber o Grand Prix, como Barcelona, proporcionando um mergulho na história e tradições do automobilismo. Monte Carlo, distrito de Mônaco que é símbolo da competição, será um dos destaques do roteiro: a viagem começa com uma visita à Classic Car Collection, onde os visitantes podem experimentar a emoção do Circuito de Mônaco, além de um aperitivo com vista para o porto.

Atrações para os fãs de Fórmula 1

De volta a bordo, uma réplica em tamanho real de um dos carros de corrida da equipe está instalada no deck do cruzeiro. E não para por aí: um simulador Aston Martin está disponível para que os hóspedes possam testar suas habilidades em um circuito virtual. A viagem prevê ainda uma série de workshops sobre inovação e design e sessões de perguntas e respostas com o piloto da Aston Martin Aramco, Pedro de la Rosa, veterano em mais de cem Grandes Prêmios e organizador da experiência.

Os preços partem de US$ 8.449 (cerca de R$ 45.550) por passageiro. Mais informações em pt.rssc.com/ aston-martin-aramco .

